Running e vogatore a confronto: qual è l'allenamento migliore?

Immagina una di quelle giornate in cui scoppi di energia e non vedi l'ora di affrontare un allenamento intenso. Appena entri in palestra, vedi che il vogatore e il tapis roulant sono liberi. Quale scegli? Quale delle due attività ha il dispendio energetico più alto, vogare o correre? E se invece valuti la macchina e non l'attività in sé, il vogatore è meglio del tapis roulant per dare il massimo nell'allenamento?

In realtà, non esiste una risposta univoca a nessuna di queste domande. Infatti, entrambe le attività ti consentono di allenare la resistenza in modo efficiente. L'opzione "migliore" per te dipende dai tuoi obiettivi, come spiega Reda Elmardi, dietista e trainer di forza e preparazione fisica. Secondo Elmardi, quando si tratta di scegliere tra vogare e correre è meglio sapere in anticipo quali traguardi vuoi raggiungere.

Leggi qui di seguito quale delle due attività ha maggiori vantaggi in base a specifici obiettivi.