I principali vantaggi di correre con un giubbotto zavorrato

Sono pochi gli studi condotti sui pro e i contro dei giubbotti zavorrati. Alcune ricerche includevano un numero limitato di partecipanti, altre prendevano in esame un intervallo di tempo breve, altre ancora presentavano entrambe queste limitazioni.

Tuttavia, in alcuni casi è stato dimostrato che l'uso di questo ausilio offre dei vantaggi ai runner. Ad esempio, da uno studio su piccola scala condotto nel 2012 e presentato sul Journal of Strength and Conditioning Research emerge che il giubbotto zavorrato migliora leggermente l'agilità, consentendo salti più efficaci una volta rimosso.

Un altro studio minore del 2024 ha rivelato che il peso del giubbotto è direttamente correlato alle calorie bruciate, con un aumento di queste ultime del 14% per ogni incremento del 10%. Questi risultati somigliano a quelli ottenuti in uno studio clinico in cui i partecipanti hanno indossato un giubbotto zavorrato otto ore al giorno per tre settimane, senza fare attività fisica. La perdita di peso è risultata maggiore rispetto a coloro che invece non lo avevano indossato.

In un'analisi delle ricerche in cui sono stati presi in esame 11 studi relativi all'allenamento con giubbotti zavorrati per le prestazioni nello sprint è emerso che l'utilizzo dei giubbotti migliorava le soglie di acido lattico nel sangue. In altre parole, i runner riuscivano a tollerare lo sprint per periodi di tempo più lunghi prima di affaticarsi. Anche i giubbotti vuoti, che pesano poco più di 2 kg, si sono dimostrati utili sulle lunghe distanze.

Tuttavia, è stato difficile determinare l'effetto complessivo poiché i carichi dei giubbotti zavorrati variavano molto, dal 5 al 40% della massa corporea. I ricercatori hanno quindi concluso che, per gli studi futuri, bisognerà esaminare più attentamente il carico e il volume ottimali per determinare i potenziali vantaggi per velocisti e runner di fondo. Potenziali vantaggi della camminata con giubbotto zavorrato in menopausa

Quando si raggiunge la menopausa, il calo degli estrogeni provoca una "significativa perdita di forza ossea", secondo una ricerca del 2024 pubblicata su Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. Questo cambiamento ormonale può aumentare il rischio di sviluppare l'osteoporosi, una condizione che indebolisce le ossa che sono quindi più soggette a fratture.

Sebbene la ricerca sia limitata, esiste un legame tra l'esercizio fisico con un giubbotto zavorrato in menopausa e la riduzione del rischio di cadute e fratture nelle donne mature. Un piccolo studio del 1998 pubblicato sul Journal of Gerontology: Biological Sciences ha riscontrato in un gruppo di donne di età compresa tra 50 e 75 anni (con perdita ossea in corso e bassi livelli di estrogeni) che si sono allenate con un giubbotto zavorrato per nove mesi un aumento in termini di stabilità, forza nella parte inferiore del corpo, potenza e massa muscolare, con una conseguente riduzione del rischio di cadute e fratture.

Specie se si parla di corsa, "questo ausilio può essere utile perché aumenta il carico su muscoli e ossa, che in questo modo diventano più forti", afferma Erica Coviello, personal trainer, coach di running certificata RRCA e titolare di Run Fit Stoked. "Questo aspetto è particolarmente importante nel momento in cui si verificano variazioni a livello ormonale e nel modo in cui il corpo deposita i minerali."

Tuttavia, le donne in menopausa sono più a rischio di lesioni a causa della perdita di massa ossea e della riduzione della forza, quindi Erica consiglia di non esagerare. Se noti che la postura inizia a vacillare, è meglio che smetta di correre.

"Probabilmente otterrai maggiori benefici se cammini con un giubbotto zavorrato o se corri senza", afferma Erica. "Correre senza il peso aumenta già il carico, stimolando quindi la capacità delle ossa di adattarsi e generare nuovi tessuti".