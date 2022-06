Bra By Trina: lettera a me stessa da ragazzina

Odio dirtelo, ma non sarai mai una ragazza snella, con gli occhi azzurri e i capelli biondi e lisci. La tua corporatura, i ricci ribelli, le curve ben proporzionate e la cultura influenzeranno la società, quindi prima imparerai ad accettarli, prima la tua vita diventerà più facile. Fidati di me.

La tua unicità è il primo passo verso una bellezza reale!

Ah, e già che ci siamo, fammi un favore. Non dimenticare mai il tuo amore per lo sport: il running, il badminton, il calcio, il nuoto e soprattutto la danza. Più andrai avanti con l'età e più la società ti porterà a considerare il fitness una sorta di punizione per il tuo corpo. Col tempo, ricorderai che l'attività fisica dona gioia e benessere. Tieni sempre presente che l'etichetta di una taglia o le dimensioni di una coppa non definiscono la tua persona e nemmeno quanto vali.

Considera il tuo corpo come degno di gratitudine, non come oggetto di giudizio. E sì, il tuo seno continua a crescere, ed è giusto così. La mamma sta cercando di insegnarti a indossare correttamente i bra, a regolare le spalline per sostenere

le tue ragazze. Scegli un buon reggiseno sportivo per aumentare il sostegno durante l'attività fisica e ricorda che non ti occorre nessuna imbottitura. Le imbottiture non servono a fornire più sostegno, quindi puoi eliminarle del tutto!

I tuoi seni cresceranno in modo disomogeneo e avranno dimensioni diverse, ma non preoccuparti. Ricorda che sono cugini, non gemelli e anzi, potrebbero essere addirittura cugini di secondo grado!