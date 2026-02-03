Come scegliere un bra

I reggiseni Nike sono disponibili in tutti i livelli di sostegno. Di seguito sono indicate alcune caratteristiche da tenere in considerazione per scegliere il livello di sostegno più adatto al tuo workout.

Reggiseni sportivi a sostegno elevato

Le attività sportive ad alto impatto, come il running, il salto o lo sled push, comportano movimenti ampi. In questo caso, hai bisogno di bra a sostegno elevato, progettati per offrire sostegno, limitare i movimenti del seno e ridurre le distrazioni. Si tratta di modelli perfetti anche per giocare a tennis e a basket, o per allenamenti HIIT.

I reggiseni sportivi Nike Dri-FIT a sostegno elevato sono dotati di spalline larghe, chiusure a gancio sulla schiena e coppe sostenitive, che lavorano in sinergia per ridurre irritazioni e segni sulla pelle.

Se hai un seno grande, è consigliabile scegliere un reggiseno a sostegno medio o elevato, anche durante le attività a basso impatto. Un sostegno extra offre compressione e copertura, per farti sentire a tuo agio e darti supporto durante l'attività fisica.