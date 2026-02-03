Come scegliere un bra

Come scegliere il bra giusto
Guida agli acquisti
I bra Nike rispondono alle esigenze di ogni atleta. Dai un'occhiata ai modelli migliori.
Durante l'allenamento, un bra comodo e sostenitivo può fare davvero la differenza. Per questo, è importante saper scegliere il fit e lo stile giusti per il proprio workout.
Sono tantissimi i bra in circolazione, con caratteristiche che variano in base all'intensità dell'allenamento e alle preferenze in termini di vestibilità. Nike offre alcuni modelli di bra differenti:
- Se cerchi un reggiseno che offra il massimo sostegno durante gli allenamenti ad alta intensità, prova il modello Nike Rival, che vanta un ferretto flessibile e un'imbottitura confortevole.
- Nike Swift offre alle runner un supporto impeccabile che contribuisce a ridurre il movimento dei tessuti corporei, aiutandole a concentrarsi solo sul percorso.
- Se devi prepararti per un allenamento ad alta intensità e vuoi un reggiseno che non metta in evidenza il sudore, Nike Universa è la soluzione ideale.
- Se preferisci puntare sempre alla vittoria, la scelta migliore è il bra Nike Swoosh, che offre massima copertura e sostegno per ogni movimento.
- Nike Pro Seamless è perfetto per chi è sempre in movimento. Ti aiuta a sentirti a tuo agio durante l'allenamento, mettendo in risalto i tuoi risultati, anziché le cuciture.
- Se desideri una copertura minimal, opta per il bra Nike Indy, un modello dal design elegante e sostenitivo, che offre libertà di movimento e valorizza la figura.
- Nike Zenvy ti offre la massima libertà di movimento e un comfort ideale grazie al particolare tessuto InfinaSoft.
Ricorda: il bra giusto è aderente ma, allo stesso tempo, ti consente di muoverti liberamente. Un reggiseno sportivo non adatto potrebbe irritare la pelle, spostarsi o stringere sotto il seno.
Utilizza questa guida per trovare suggerimenti su come scegliere un reggiseno sportivo.
Considera l'impatto dell'attività che pratichi
I reggiseni Nike sono disponibili in tutti i livelli di sostegno. Di seguito sono indicate alcune caratteristiche da tenere in considerazione per scegliere il livello di sostegno più adatto al tuo workout.
Reggiseni sportivi a sostegno elevato
Le attività sportive ad alto impatto, come il running, il salto o lo sled push, comportano movimenti ampi. In questo caso, hai bisogno di bra a sostegno elevato, progettati per offrire sostegno, limitare i movimenti del seno e ridurre le distrazioni. Si tratta di modelli perfetti anche per giocare a tennis e a basket, o per allenamenti HIIT.
I reggiseni sportivi Nike Dri-FIT a sostegno elevato sono dotati di spalline larghe, chiusure a gancio sulla schiena e coppe sostenitive, che lavorano in sinergia per ridurre irritazioni e segni sulla pelle.
Se hai un seno grande, è consigliabile scegliere un reggiseno a sostegno medio o elevato, anche durante le attività a basso impatto. Un sostegno extra offre compressione e copertura, per farti sentire a tuo agio e darti supporto durante l'attività fisica.
Reggiseni sportivi a sostegno medio
Per le attività fisiche a medio impatto, come ciclismo, canottaggio o allenamento della forza, scegli un bra a sostegno medio. Questi tipi di attività richiedono comunque sostegno multidirezionale e compressione, ma in misura minore rispetto al livello offerto dai bra a sostegno elevato.
I reggiseni sportivi Nike Dri-FIT a sostegno medio sono realizzati in tessuto morbido e liscio e offrono un sostegno sufficiente a mantenere il seno in posizione. Si tratta di un tipo di bra ideale per misure di coppa inferiori, sebbene chi è più grande di torace potrebbe preferire un bra a sostegno medio per ottenere un sostegno maggiore durante gli esercizi a basso impatto.
Reggiseni sportivi a sostegno leggero
Le attività a basso impatto, come pilates, yoga o sollevamento pesi, prevedono meno movimenti. È per questo motivo che i bra a sostegno leggero sono perfetti.
I modelli Nike Dri-FIT di questa tipologia sono leggeri, comodi e ideali da usare ogni giorno, anche quando non ti alleni. Grazie alla sua elasticità, il tessuto morbido e traspirante segue i tuoi movimenti.
Trova la misura di bra giusta per te
Scegliere il reggiseno sportivo con la giusta vestibilità è fondamentale per il tuo comfort. Scopri di più su come prendere le misure del bra.