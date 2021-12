Bra By Trina: bra alla moda

"Questo è il mio look ispirato al Carnevale. Penso sia il mio outfit preferito perché amo i colori vivaci e pieni di grinta, che mi ricordano le atmosfere caraibiche. La giacca non passa di certo inosservata e rispecchia molto la mia personalità. Creare look con blocchi di colore è una mia caratteristica, perché amo introdurre tocchi insoliti. Diciamolo chiaramente: a chi non piace farsi notare?

Per quanto riguarda i blocchi di colore, consiglio sempre di includere un tono neutro, ed è per questo che ho abbinato all'outfit un bra bianco, un modello classico e iconico già di suo. È estremamente semplice, ma niente affatto basic, perfetto per uno stile sia elegante che casual. Non mi limita nei movimenti e il compression fit mi offre un sostegno straordinario.

Questo è il tipo di bra che indosserei per ballare in strada durante il Carnevale di Notting Hill, perché mi sentirei libera di seguire il ritmo travolgente della musica soca con tutto il corpo."