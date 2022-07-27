Come aumentare la distanza percorsa senza subire infortuni secondo gli esperti

Gli 8 km che hai corso l'altro ieri si fanno sentire e oggi il tuo programma di allenamento ne prevede 10. Cosa fai? Riuscire a capire quando continuare a correre pur con qualche acciacco e quando invece è meglio prendersela con calma è un'abilità che nel running si acquisisce con l'esperienza, secondo Kate Ayoub, dottoressa in fisioterapia e health coach presso la Own Your Movement di Washington D.C.

"La progressione non è lineare e le tue prestazioni, oltre che il recupero, non seguiranno sempre un programma di allenamento rigoroso", sostiene. Per quanto sia utile averne uno ben strutturato, come un calendario con distanze ipotetiche per ogni corsa e settimana, è altrettanto vitale essere un po' elastici.

"Più ascolti il tuo corpo e i segnali che ti manda, più cresci a livello atletico, perché puoi trovare il modo di migliorare le prestazioni e ridurre al contempo il rischio di infortuni", afferma l'esperta.

Per esempio, se l'indolenzimento tende ad attenuarsi in tempi brevi quando ti muovi, prova a fare un po' di jogging tranquillo per un chilometro e, se ti senti a posto, continua a correre, come suggerisce la coach. Ma se l'indolenzimento muscolare è tale da compromettere la tua funzionalità quotidiana o se senti di avere esagerato durante quel primo chilometro, forse è meglio scegliere un'attività di cross training, come lo stretching, il nuoto o lo yoga.

ARTICOLO CORRELATO: Cinque semplici modi per creare uno spazio yoga in casa