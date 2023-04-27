Come reidratarsi dopo un allenamento, secondo gli esperti

Non è un segreto che l'idratazione sia una componente essenziale per l'esercizio fisico. Tuttavia, oltre a nutrire il corpo prima e durante un allenamento, l'assunzione di acqua serve anche per reidratarsi una volta completato un allenamento per garantire un recupero rapido e prevenire la disidratazione.

Secondo una ricerca pubblicata nel Journal of Human Kinetics nel 2021, l'idratazione svolge un ruolo essenziale nel processo di recupero. Inoltre, ottimizza le prestazioni e previene anche gli infortuni durante un allenamento. Di conseguenza, una reidratazione intenzionale può aiutare a placare la sete e anche a rifornire il corpo e facilitare il defaticamento dopo aver svolto attività fisica.

"L'idratazione costante, oltre a essere importante per un corretto equilibrio elettrolitico nell'organismo e per facilitare la digestione, è anche direttamente correlata alla regolazione della temperatura corporea e alla prevenzione del surriscaldamento, dell'esaurimento da calore e dei colpi di calore", afferma Emily Tills, M.S. e R.D. Aggiunge inoltre: "L'esercizio fisico aumenta la temperatura interna del corpo. Per abbassarla o riportarla entro valori normali, abbiamo bisogno di [consumare] quantità adeguate di acqua".

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Tills spiega che quando si suda durante un allenamento può verificarsi la perdita di elettroliti, elementi fondamentali per la funzionalità degli organi e per facilitare la contrazione muscolare. Pertanto, è essenziale ripristinarli attraverso alimenti e bevande.

"Senza reidratarci dopo l'esercizio fisico, corriamo il rischio di avere crampi muscolari e persino di perdere i sensi e avere problemi medici più gravi", sostiene Tills.