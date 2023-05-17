La routine di allenamento per principianti che devi provare, secondo un personal trainer

Questo allenamento di 30-50 minuti per principianti può migliorare la gamma di movimento, rafforzare il core e la parte superiore e inferiore del corpo, e persino aumentare la resistenza cardiovascolare. È stato progettato pensando alla semplicità e all'efficienza. Nota: dovrai essere in palestra o disporre di tutta l'attrezzatura in casa per completare il seguente circuito. Cerca di eseguire questo allenamento a circuito da una a tre volte a settimana, inserendo almeno un giorno di riposo tra i giorni di attività.

Cosa ti servirà:

Un tappetino

Una panca

Un set di manubri (o due)

Ecco cosa prevede l'allenamento:

Dopo il riscaldamento, eseguirai cinque diversi esercizi, uno dopo l'altro. Si tratterà di squat, ponti, spinte, rematori e, per finire, un breve esercizio di preparazione fisica, un toccasana per la salute cardiovascolare e l'efficienza cardiorespiratoria.

Cerca di ripetere il circuito due volte per iniziare, con 90 secondi di riposo tra le serie. Cerca di riposare solo se necessario tra ogni movimento, ma riposati di più, se ne hai bisogno. Man mano che acquisisci familiarità con gli esercizi, potresti aver voglia di aumentare il numero delle serie eseguite.

Prima di iniziare qualunque nuovo allenamento, richiedi un parere medico o consulta una figura professionale idonea. Questo è particolarmente importante in caso di patologie pregresse, dolori muscolo-scheletrici o altri problemi di salute che potrebbero impedirti di eseguire determinati movimenti in modo sicuro.