Come creare uno studio di yoga a casa

Cinque semplici modi per creare uno spazio yoga rilassante in casa
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Ecco come ricreare l'energia rilassante e distensiva della tua sala yoga preferita nel comfort delle mura domestiche.
Nelle sale yoga c'è quell'atmosfera speciale che infonde un profondo senso di pace non appena varcata la porta. Dettagli come le tonalità delle pareti, il tipo di illuminazione o le essenze aromaterapiche possono contribuire a creare l'ambiente giusto per una pratica rigenerativa ed energizzante. Ma come riprodurlo senza dover uscire di casa?
La prima cosa da fare è ricavarti uno spazio dedicato. Probabilmente non riuscirai a replicare in ogni singolo dettaglio la tua sala yoga del cuore, ma puoi comunque ritrovare lo stesso senso di pace e di forza e concentrarti sul motivo per cui pratichi questa disciplina.
Non serve molto per ricreare in casa lo spazio yoga ideale. Dopotutto, un ambiente semplice ed essenziale può ridurre al minimo le distrazioni e permetterti di concentrarti sul respiro e sui movimenti.
Come creare in casa il tuo spazio yoga ideale
1.Scegli il tuo angolo
Trova un punto della casa dove puoi stendere comodamente il tappetino. Deve essere un'area ordinata, priva di ostacoli e senza distrazioni. Se possibile, scegli uno spazio con una finestra per usufruire della luce naturale. Se nel punto che hai scelto in genere non regna il silenzio, puoi ricorrere a un generatore di rumore bianco per isolarti da eventuali distrazioni.
Dopodiché, libera lo spazio dagli oggetti ingombranti per non rischiare di rompere o urtare qualcosa. Anche una parete sgombra può essere una valida opzione, soprattutto se ami le inversioni come le verticali.
2.Procurati un tappetino e dei supporti da yoga
Una volta liberato lo spazio, stendi il tappetino e tieni a portata di mano dei supporti per la pratica, come blocchi, cinghie, cuscini, una coperta, oli essenziali o qualsiasi altra cosa ti piaccia usare. Pur non essendo accessori indispensabili per dare vita a una vera e propria sala yoga, alcuni possono aiutarti a progredire man mano che prendi confidenza con le diverse posizioni e acquisisci maggiore flessibilità. Ciò che più conta è riuscire a ricreare uno spazio che ti invogli a fare yoga con regolarità.
3.Abbassa le luci
La luce è importantissima e può avere effetto persino sul tuo benessere. Quella del sole, per esempio, stimola la produzione di serotonina, l'ormone del buon umore e del rilassamento. Se non puoi contare sull'illuminazione naturale, un dimmer o delle lampadine a luce soffusa possono aiutarti a creare un'atmosfera distensiva.
4.Scegli elementi decorativi semplici ma evocativi
Ordine e pulizia sono importanti, ma rendere accogliente lo spazio che dedichi allo yoga è altrettanto fondamentale. In fondo, il tuo scopo è creare un ambiente carico di positività, dove trovare forza, calma e concentrazione, o qualsiasi altra cosa speri di ricavare dalla tua pratica. Inoltre, per creare un'atmosfera rilassante puoi:
Accendere delle candele profumate (lontane dai tendaggi e non troppo vicine al tappetino)
Diffondere nell'aria delle essenze aromaterapiche, come l'eucalipto o la lavanda
Tingere una parete di un colore tenue, come l'azzurro o il grigio
5.Continua a migliorare il tuo spazio
Al di là della configurazione della tua sala yoga domestica, circondati di ciò che può darti un senso di radicamento e connessione interiore. È in questo angolo che scarichi la tensione e dedichi del tempo alla tua persona. Non appena la pratica diventerà un'abitudine consolidata, prendi coscienza di ciò che ti aiuta a essere più presente. Non temere di apportare qualche cambiamento se lo ritieni opportuno. Se ad esempio volessi acquisire maggiore equilibrio nelle verticali, è del tutto lecito decidere di liberare una parete su cui eseguirle.
Una volta che il tuo santuario yoga sarà pronto, stabilisci degli obiettivi realizzabili, magari con alcune delle lezioni virtuali di yoga dell'app Nike Training Club. Ti aiuteranno a porre le basi per la tua pratica e a farti srotolare il tappetino con regolarità.
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