Quattro tipi di allenamenti in salita e i loro benefici

L'allenamento in salita migliora la tecnica della corsa, favorendo una maggiore frequenza della falcata, un corretto appoggio del piede e una migliore postura durante la corsa. In particolare, quando corri in salita migliori il sollevamento del ginocchio e la mobilità delle anche. Quando corri in discesa fai lavorare i muscoli intorno al ginocchio e quelli delle gambe, come glutei e quadricipiti. Ciò migliora la forma neuromuscolare, cioè la capacità del cervello di coordinare i movimenti muscolari e articolari.



Per quanto riguarda l'appoggio del piede e la postura: la corsa in salita favorisce l'appoggio dell'avampiede, mentre la corsa in discesa sollecita l'impatto del tallone. Analogamente, quando corri in salita tendi a inclinarti in avanti, mentre in discesa ti inclini all'indietro. Di conseguenza, la corsa in salita può essere usata intenzionalmente per correggere il tuo modo di appoggiare il piede e la tua postura, elementi che possono influire sulla tua economia di corsa.