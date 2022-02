Quali sono i vantaggi delle ripetute nella corsa?

Una corsa con ripetute ad alta intensità significa bruciare più calorie di quanto faresti durante una corsa a ritmo costante.

Uno studio del Journal of Strength and Conditioning Research ha confrontato il dispendio calorico degli allenamenti aerobici, di resistenza e HIIT. Gli allenamenti HIIT hanno vinto su tutta la linea, bruciando fino al 30% di calorie in più rispetto agli altri allenamenti, nonostante il gruppo HIIT si fosse allenato soltanto per un terzo del tempo rispetto agli altri gruppi.

Le ripetue, inoltre, fanno bruciare più calorie dopo la fine del workout. Questo effetto fisiologico è noto come consumo di ossigeno in eccesso post-allenamento (EPOC) o "afterburn". Poiché le ripetute richiedono di sforzare al massimo i muscoli e il sistema cardiorespiratorio, il corpo deve lavorare molto più duramente per recuperare. Tutto lo sforzo necessario per il recupero brucia una maggiore quantità di calorie rispetto a un allenamento cardio ad andamento regolare.

Per esempio, grazie a uno studio del 2014 di Applied Physiology Nutrition and Metabolism si è scoperto che gli uomini bruciano le stesse calorie in 24 ore sia dopo un allenamento HIIT di 20 minuti che in seguito a un allenamento di ciclismo di 50 minuti a ritmo costante.