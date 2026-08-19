Regali per la festa della mamma

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Nike Pro 365 Shorts 13 cm (Plus size) – Donna
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Shorts 13 cm (Plus size) – Donna
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Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita media e lunghezza ridotta con inserti in mesh – Donna
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Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Scarpa – Donna
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Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita media con inserti in mesh – Donna
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Gift card Nike
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Nike Pro
Nike Pro Canotta corta Dri-FIT – Donna
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Canotta corta Dri-FIT – Donna
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Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Scarpa – Donna
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Scarpa – Donna
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Nike Free 2025
Nike Free 2025 Scarpa da allenamento – Donna
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Scarpa da allenamento – Donna
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Nike Vomero 18
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Jordan Essentials Top – Donna
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Jordan Essentials
Jordan Essentials Canotta – Donna
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Canotta – Donna
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Leggings (Plus size) - Donna
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Nike Club
Nike Club Asciugamano da piscina
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Jordan Sport Shorts da ciclista a vita alta 18 cm – Donna
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Nike Air Max SNDR
Nike Air Max SNDR Scarpa – Donna
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Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Guanto da golf – Uomo (Mano sinistra/Regular fit)
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Jordan Sport
Jordan Sport Top corto in maglia a manica corta – Donna
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Top corto in maglia a manica corta – Donna
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts 20 cm - Donna
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Nike Victori One
Nike Victori One Ciabatta – Donna
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Nike Everyday Plus Lightweight
Nike Everyday Plus Lightweight Salvapiedi da training (3 paia) - Donna
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Nike Motiva Scarpa da camminata – Donna
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Nike Vapor Elite Guanti da fitness – Donna
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Idee regalo per la festa della mamma: celebra questa occasione speciale

Cerchi il regalo perfetto per la festa della mamma? Abbiamo la soluzione che fa per te con la nostra selezione di idee regalo, che include capi a elevate prestazioni, dallo stile essenziale per tutti i giorni, fino ai modelli più grintosi. Scegli tra gli articoli e gli accessori pensati per ogni tipo e livello di fitness. Grazie ai design innovativi e ai tessuti traspiranti, fare attività fisica sarà ancora più piacevole.


La nostra collezione di idee regalo per la festa della mamma comprende un'ampia gamma di modelli, pensati per sostenere il suo stile di vita attivo e dinamico. Troverai capi classici e accessori pratici che non vedrà l'ora di utilizzare e indossare, qualunque sia lo sport che la appassiona. Dai top e le T-shirt ai comodi joggers, fino alle felpe, individua il regalo perfetto da fare alla mamma nella nostra esclusiva selezione. In alternativa, puoi andare sul sicuro con una gift card Nike, così potrà scegliere liberamente.


Regali di stile per la festa della mamma


Dimostra il tuo affetto in occasione della festa della mamma: esplora capi e accessori sportivi che saranno un valido alleato per i suoi allenamenti. Che le piaccia andare in palestra o affrontare i sentieri di montagna, troverai il regalo giusto per lei. Scegli modelli in tonalità brillanti per un look che non passa inosservato, oppure prediligi le versioni più semplici in toni neutri. I nostri esclusivi capi, realizzati in materiali traspiranti e con design versatili, sono confortevoli e adatti a ogni esigenza. Gli articoli in tessuti leggeri, realizzati con la tecnologia Dri-FIT, allontanano il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta. Non dimenticare di dare un'occhiata ai nostri reggiseni da allenamento, che offrono il sostegno ideale per ogni attività.


Nell'ambito dell'iniziativa Move to Zero, il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di CO2, realizziamo capi con materiali più sostenibili che rispettano maggiormente il pianeta e le persone. Se cerchi qualcosa di funzionale, moderno e anche più rispettoso dell'ambiente, esplora la nostra collezione di regali per la festa della mamma.