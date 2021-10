Cosa indossare per correre d'inverno

Se durante la corsa il clima è mite, le temperature sono sopra lo zero e la pioggia non è forte, puoi fare affidamento sulle tue scarpe da running estive, purché siano idrorepellenti. Se non vuoi investire in un altro paio di scarpe, puoi eventualmente aggiungere una ghetta impermeabile.

Se però corri su strade ricoperte di neve, hai bisogno di una scarpa da running invernale, resistente e con un alto livello di trazione. Inoltre, se la tua corsa si svolge fuori pista, scegli un paio di scarpe dal taglio alto con fodera in GORE-TEX.

Se d'inverno ti capita spesso di correre su tratti di strada ghiacciati, indossa un paio di scarpe con i tacchetti: in questo modo avrai una maggiore trazione riducendo il rischio di scivolare. Se corri in mezzo alla neve alta, scegli un paio di scarpe dotate di alette profonde e sufficientemente isolanti. In alternativa, abbina le tue scarpe a calze da running molto calde (per ulteriori informazioni vedi di seguito).

Tieni presente che la schiuma EVA si irrigidisce quando fa freddo, e questo incide sulla sensazione di morbidezza e ammortizzazione che percepisci durante la corsa. Perciò, quando scegli una scarpa da running, tieni in considerazione anche questo elemento e opta per i modelli che offrono un maggiore livello di ammortizzazione.

Inoltre, è importante garantire una calzata perfetta, poiché correre al freddo può aumentare il rischio di infortuni. Cerca un modello che offra il supporto adeguato e una calzata confortevole, e prova le nuove scarpe su un tapis roulant o su marciapiede prima di acquistarle. Assicurati di provarle con le calze da running che prevedi di indossare e, in caso di dubbio, scegli mezza taglia in più.