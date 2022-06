A sikeres pihenés titka

Nyaralás, szabadság, szünet. Már valószínűleg a szavak elolvasása is örömet okozott. Nem csoda – egy olyan időszakban, amikor mindenki szinte 10-ből 10 pontot ért el a kiégést mérő skálán, áhítozunk egy kis szabadságra, hogy kipihenhessük magunkat, és feltöltődhessünk. Ráadásul tudjuk, hogy szükségünk is van erre ahhoz, hogy újult erővel igyekezzünk elérni céljainkat.



A baj csak az, hogy gyakran mindent vagy semmit mentalitással vetjük bele magunkat a jól megérdemelt pihenésbe, és teljesen leállunk. Néhány nap szünetet terveztünk, de azon kapjuk magunkat, hogy már egy hónapja nem edzettünk. Egy vidéki stresszlevezető hétvége végül teljesen felborítja a kialakított étrendünket. Egy-két hét iskolai szünet vagy szabadság után rettegünk a gondolattól, hogy ismét bejelentkezzünk a számítógépünkbe, még akkor is, ha szeretjük, amit csinálunk.



Azért olyan nehéz visszazökkenni a régi kerékvágásba, mert valószínűleg úgy tekintünk a „szünetre”, mint a semmittevés időszakára, magyarázza dr. Michelle Cleere teljesítménypszichológus, aki elit sportolókkal, hivatásos zenészekkel és felsővezetőkkel foglalkozik. „Olyan társadalomban élünk, amelyben az emberek azt gondolják, hogy vagy 100 százalékot kell teljesíteniük, vagy semmit” – mondja Cleere.



Ugyanúgy, mint ahogy a folyamatos túlpörgetés kiégéshez vezethet, ha szabadság alatt felhagyunk az összes jó szokásunkkal, az megszakíthatja a lendületet, és kudarchoz vezethet, mondja dr. Nicole Detling mentális teljesítménnyel foglalkozó coach és sportpszichológiai specialista, aki olimpikonokkal és mindennapi sportolókkal foglalkozik. „Az emberi természetnek következetességre és rutinra van szüksége” – magyarázza Detling. Ha csak néhány napra függesztjük fel az egészséges táplálkozást, a testmozgást, a tanulást vagy a munkát, már azzal is elkezdhet kialakulni egy új szokás az agyban, és ez lesz az „új normális”. Hogy miért? „Az ismétlés könnyebb az elmének, mint az újrakezdés” – mondja Detling.