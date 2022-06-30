A legjobb belső párbeszéd, amellyel javíthatod a teljesítményed

Tudatosan vagy sem, valószínűleg már beszéltél magadhoz edzés közben. Ennek van pozitív módja, például amikor olyan kimondatlan, magadnak szánt gondolatokkal erősíted magad, mint „Meg tudod csinálni!” vagy „Ne add fel!”. Aztán vannak a negatív típusúak: „Ez túl nehéz” vagy „Béna vagyok”.

Gondolom sejted, hogy a pozitív gondolatok jobbá tehetik az edzésélményt. És nemcsak segítik az egészségesebb önértékelést, de a Perspectives on Psychological Science című folyóiratban közzétett metaelemzés alapján a teljesítményt is növelhetik. A Sports Medicine szaklapban közzétett vizsgálat szerint ha ösztönzően beszélsz magadhoz (különösen ha ez vizualizációval és célok kitűzésével párosul), az segíthet növelni az atlétikai állóképességet, és a Medicine & Science in Sports & Exercise című folyóiratban közzétett kutatás alapján még az edzés is kevésbé intenzívnek tűnhet tőle. A Clinical Psychological Science című folyóirat kutatása szerint különösen az együttérző nyelvezet hatása mutatkozhat meg több energia és alacsonyabb pulzus formájában.

Mindezen pozitívumok ellenére nagyon vékony a határvonal az önmagunkkal folytatott pozitív és túl pozitív párbeszéd között. Míg az előbbi elősegítheti a fejlődést, az utóbbi ellened is dolgozhat, mert kevésbé érződhet realisztikusnak. „Ha az elme elutasítja az önmagunkkal folytatott pozitív beszélgetésben állítottakat, az rosszabb, mintha egyáltalán nem is beszélnénk magunkhoz – állítja dr. Jonathan Fader, sportpszichológus, a Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life című könyv szerzője. – Ha túl sokat ígérsz magadnak, de aztán nem teljesíted, az gyengítheti az önbizalmad, vagy annak az érzékelését, hogy mire vagy képes.”

Mondjuk, hogy egy „Ezt simán meg tudod csinálni!” típusú mondattal tüzeled fel magad az első húzódzkodáshoz vagy a személyes súlyemelési rekordod megdöntéséhez, ami 10 kilogrammal nehezebb a korábbinál, de nem sikerül elérni a célt. Valószínűbb, hogy inkább azzal fogsz foglalkozni, hogy mit nem sikerült elérned, ahelyett, hogy azt néznéd, mi az, amit igen (lehet, hogy félig fel tudtad húzni magad vagy 3 kilogrammal megdöntötted a korábbi rekordod). Ez potenciálisan csökkentheti az önbizalmad a jövőre nézve, ami elbátortalaníthat a további próbálkozásoktól, állítja Fader.

Sőt, a túlságosan lelkes hangnem csak még jobban frusztrálhat, ha magadra erőlteted. „Amikor nem érzed úgy, hogy őszinte vagy magaddal, akkor valószínűleg negatív érzelmekkel fogsz reagálni” – mondja dr. Gloria Petruzzelli klinikai pszichológus, a Sacramentói Állami Egyetem sporttudományi tanszékének okleveles klinikai és sportpszichológusa. Ez pedig gátolhatja a fejlődésed.