A legjobb belső párbeszéd, amellyel javíthatod a teljesítményed

Ahogy azt nyilván sejted, a magaddal folytatott pozitív beszélgetés jobb edzésélményt jelenthet. Nemcsak egészségesebb önképet táplál, de javíthatja a teljesítményt is, derült ki a „Perspectives on Psychological Science” (A pszichológiai tudomány perspektívái) című folyóiratban megjelent metaelemzésből. Az önmagad biztatása (főleg, ha vizualizációval és célkitűzésekkel párosul) a „Sports Medicine” (Sportorvoslás) szaklapban közzétett tanulmány szerint növelheti az állóképességet, emellett az edzésedet is könnyebbnek érezheted tőle, derült ki egy, a „Medicine & Science in Sports & Exercise” (Sportokkal és testmozgással kapcsolatos gyógyszerek és tudomány) című folyóiratban megjelent kutatásból. Különösen az együttérzést kifejező nyelvezet eredményezhet több energiát és alacsonyabb pulzust, mutat rá a „Clinical Psychological Science” (Klinikai pszichológiai tudomány) című magazinban olvasható kutatás.



Mindemellett különbséget kell tenni az önmagunkkal folytatott pozitív és a túl pozitív beszélgetés között. Az utóbbi káros is lehet, mert kevésbé tűnik realisztikusnak. „Ha az elme elutasítja az önmagunkkal folytatott pozitív beszélgetésben állítottakat, akkor az rosszabb, mintha egyáltalán nem is beszélnénk magunkhoz” – mondja dr. Jonathan Fader, a „Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life” (Élet, mint sport – avagy mit taníthatnak az élsportolók arról, hogyan nyerhetünk az életben) című könyv szerzője. „Ha túl nagyot ígérünk magunknak, de nem tudjuk teljesíteni, akkor csökken az önmagunkba vetett hit vagy az az érzés, hogy mire vagyunk képesek”.