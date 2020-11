Fedezd fel a célod, hogy megtaláld a motivációd

Az erős céltudat jobb fizikai és mentális egészséghez, valamint hosszú élethez vezet. „Gondolj a miértedre úgy, mint egyfajta alapelvre, a személyes Sarkcsillagodra. Ez az, ami mutatja az irányt, hogy merre menj és mit tegyél minden nap, és ennek nem szabad változnia, még akkor sem, ha a körülmények megváltoznak” – mondja Nicole Detling professzor, mentális teljesítményedző, és a „Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance” társszerzője. Elkerülhetetlen, hogy a körülményeid – legyenek akár nagyok, akár kicsik – megváltoznak, és amit ezekben a pillanatokban teszel, tükrözi, hogy mennyire vagy összhangban azzal, ami vezérel.



Tegyük fel, hogy elveszíted az irodai munkádat. Ha a hétvégéket azzal töltötted, hogy sütiket sütöttél barátaidnak és családtagjaidnak, és ezt szeretted csinálni, kihasználhatod ezt a lehetőséget arra, hogy változást vigyél az életedbe. Ahelyett, hogy egy másik hasonló munka után néznél, amely végtelen megbeszélésekkel és e-mailekkel jár, feliratkozhatsz egy cukrásztanfolyamra, és elkezdheted a karriered cukrászként. Vagy előfordulhat, hogy egy vihar megzavarja az edzésterved. Mivel a miérted az édesapádhoz köthető, aki gyerekkorodban veled futott, és minden versenyen szurkolt neked, ezt az időt felhasználhatod arra, hogy futóknak készült erősítő edzést csinálj a nappalidban.



„A cél adja a löketet, az üzemanyagot és a motivációt, hogy reggelente kiugorjunk az ágyból” – mondja Jim Afremow professzor, sportpszichológus és a „The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive” szerzője. „Cél nélkül az ember elszigeteltnek, motiválatlannak érezheti magát, és csak sodródik az árral.” Ez megnehezítheti az előrehaladást, függetlenül attól, hogy álláskeresésről vagy edzésprogramról van szó.