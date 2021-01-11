Fedezd fel a célod, hogy megtaláld a motivációd

Nyerj végtelen motivációt a „miérted” meghatározásával
Edzés
A célod meghatározása a nehéz helyzetek kezelését is megkönnyíti. Így találhatsz rá a célodra, és ezt érdemes tenni, ha szem elől téveszted.
Szembesítünk a tényekkel: nem számít, milyen nagyszerűek, nem a munkád vagy a hobbid határozza meg, hogy ki vagy és hogy miért teszel bizonyos dolgokat. Ezért a „miérted” vagy a célod felel, és ha megkülönbözteted ezt a „mi” és a „hogyan” kérdésektől, akkor egy látszólag feneketlen motivációs kútból meríthetsz.
Az erős céltudat jobb fizikai és mentális egészséghez, valamint hosszú élethez vezet. „Gondolj a miértedre úgy, mint egyfajta alapelvre, a személyes Sarkcsillagodra. Ez az, ami mutatja az irányt, hogy merre menj és mit tegyél minden nap, és ennek nem szabad változnia, még akkor sem, ha a körülmények megváltoznak” – mondja Nicole Detling professzor, mentális teljesítményedző, és a „Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance” társszerzője. Elkerülhetetlen, hogy a körülményeid – legyenek akár nagyok, akár kicsik – megváltoznak, és amit ezekben a pillanatokban teszel, tükrözi, hogy mennyire vagy összhangban azzal, ami vezérel.
Tegyük fel, hogy elveszíted az irodai munkádat. Ha a hétvégéket azzal töltötted, hogy sütiket sütöttél barátaidnak és családtagjaidnak, és ezt szeretted csinálni, kihasználhatod ezt a lehetőséget arra, hogy változást vigyél az életedbe. Ahelyett, hogy egy másik hasonló munka után néznél, amely végtelen megbeszélésekkel és e-mailekkel jár, feliratkozhatsz egy cukrásztanfolyamra, és elkezdheted a karriered cukrászként. Vagy előfordulhat, hogy egy vihar megzavarja az edzésterved. Mivel a miérted az édesapádhoz köthető, aki gyerekkorodban veled futott, és minden versenyen szurkolt neked, ezt az időt felhasználhatod arra, hogy futóknak készült erősítő edzést csinálj a nappalidban.
„A cél adja a löketet, az üzemanyagot és a motivációt, hogy reggelente kiugorjunk az ágyból” – mondja Jim Afremow professzor, sportpszichológus és a „The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive” szerzője. „Cél nélkül az ember elszigeteltnek, motiválatlannak érezheti magát, és csak sodródik az árral.” Ez megnehezítheti az előrehaladást, függetlenül attól, hogy álláskeresésről vagy edzésprogramról van szó.
„A cél adja a löketet, az üzemanyagot és a motivációt, hogy reggelente kiugorjunk az ágyból. Cél nélkül az ember elszigeteltnek, motiválatlannak érezheti magát, és csak sodródik az árral.”
Jim Afremow professzor, sportpszichológus és a „The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive” szerzője.
Hogyan találd meg a valódi célodat?
Afremow szerint kitalálni és megerősíteni a miérted egy folyamat. Először is, gondolj valamire, amit szeretnél magadért tenni. Például: „szeretem a sportomat, és meg akarom tudni, hogy milyen jó lehetek benne”, vagy „a közösségemmel való kapcsolatépítés jó érzést vált ki belőlem”. Ha nem jut eszedbe semmi, tedd fel magadnak a kérdést: „Hogyan lehetek ma büszke magamra?” vagy „Milyen hibákat akarok kijavítani?” Ez segít mélyebben belemerülni a téged mozgató tevékenységekbe vagy okokba.
Miután megbarátkoztál a céloddal, „idézd fel minden nap reggelente, mielőtt még a mindennapi élet nehézségeivel kellene foglalkoznod – mondja Afremow. – Képzeld el, hogy eléred a személyes életcélod, vagy teljesítesz egy célt.” Rejts el kis emlékeztetőket jól látható helyekre, amelyek segítenek emlékezni a célodra, és hogy milyen érzés lesz elérni. Ez lehet egy gratulációs kártya az édesapádtól vagy egy öntapadó jegyzet. Ezek az emlékeztetők segítenek az egészséges szokások kialakításában és fenntartásában, amelyek egy egész életen át segítenek a Sarkcsillagod felé haladni – mondja Detling.
Mit tegyél, ha elveszíted a miérted?
- Ne ess pánikba.
Ember vagy. Még akkor is, ha erős céltudatossággal rendelkezel, lesznek olyan napok, amikor csalódottnak vagy elkeseredettnek érzed majd magad. Ne feledd, hogy nem minden döntés egyoldalúan jó vagy rossz; időnként szükséged van egy pihenőnapra az álláshirdetések vadászása után, vagy egy alvásra edzés helyett. „A lényeg, hogy ne adjuk meg magunkat a vereségnek, hanem legyünk tudatában ezeknek az érzéseknek” – mondja Afremow.
- Tanulj másoktól.
Ha ezek az elkeserítő érzések gyakrabban fordulnak elő, akkor lehet, hogy elvesztetted a célodat. Ahhoz, hogy megtaláld (vagy egy újat tűzz ki magad elé), indulj egy inspirációs küldetésre. Kérdezd meg a megbízható barátaidat, családtagjaidat, tanácsadódat, edződet vagy csapattársaidat, hogy nekik mi a saját céljuk. Nézz meg egy megindító filmet. Olvass életrajzokat azokról az emberekről, akikre felnézel. „Figyeld meg, mit csináltak ezek az emberek, amikor elvesztették a céljukat, vagy az igazán nehéz lett – mondja Afremow. – Gyakran előfordul, hogy az embereket különböző dolgok motiválják különböző időpontokban. Keress hasonlóságokat abban, hogy most hol tartasz, és használd ezt az információt arra, hogy visszatalálj a helyes útra.”
- Nézz önmagadba (ismét).
Vizsgáld meg újra azokat a nehéz kérdéseket, amelyekkel először szembesültél – mondja Detling. És adj hozzá még néhányat: „Mi érdekel a legjobban? Miért érdekel ez? És szerintem ez hogy fog kinézni a jövőben?” Írd le a gondolataidat, hogy ne felejtsd el őket.
- Tegyél egy kis lépést.
Ha tényleg elakadtál, gondolj egy tevékenységre – csak egyre! – tekinthetsz erre úgy, mint egy kis előrelépésre, mint például egy cukrászkönyv megrendelésére. „Legtöbbször tett követi a tetteket. És amikor olyasmit teszel, ami kizökkent a félelmi zónádból, hirtelen visszaveszed az irányítást, és egy kicsit jobban bízol magadban” – teszi hozzá Detling. Ez az elmélkedésről szól. Vajon a döntések, amelyeket meghozol, közelebb vagy távolabb vezetnek a célodtól? Innen már tudsz irányt változtatni.
És csak hogy tisztázzuk: a céljaid elérése nem jelenti azt, hogy az élet hirtelen könnyű lesz. „Keményen dolgozni mindig nehéz. De a céljaid ismerete segít kihívásként tekinteni minden nehézségre és kedvezőtlenségre, amellyel útközben szembesülsz – mondja Afremow. – Segít abban, hogy a »kudarcra« tanulási lehetőségként tekints, és ezáltal jobbá válhatsz ahelyett, hogy akadályozná a haladásod vagy megtörne.” Ez a cél szépsége: még a legmélyebb pontokon is segíthet abban, hogy a jobb önmagad felé haladj.