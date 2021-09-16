A crossfit-sportoló Logan Aldridge mindenkinek segít önbizalmat növelni

Trained Podcast: Zúzd le az elvárásokat Logan Aldridge-dzsel
Coaching
Készen állsz rá, hogy kitöröld a „képtelen vagyok rá” szavakat a szótáradból? A crossFit-sportoló és a világ harmadik legfittebb egykarú embere, Logan Aldridge tanácsa segíteni fog ebben.
A „Trained” a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.
Nagyon ritka, hogy egy szerencsétlen baleset valaki életének az egyik csúcspontja legyen. De a hivatásos crossfit- és Nike-sportoló, Logan Aldridge esetében az, hogy 13 éves korában elveszítette a bal karját egy wakeboardcsónakon, nem csupán „a legjobb dolog, ami valaha történt” vele, hanem alapot adott életcéljának is: segíteni bárkinek, hogy növelje az önbizalmát. A Trained 9. évadának kezdéseként az adaptív felszereléseket forgalmazó vállalat, az All Things Adaptive társalapítója és az Adaptive Training Academy edzésigazgatója az új házigazdával, Jaclyn Byrerrel beszélget arról a mentális és fizikai utazásról, melynek segítségével a világ harmadik legfittebb egykarú embere lett. Elárulja azt a négy szót is, melyeket édesanyja mondott neki, és melyek megváltoztatták a gondolkodásmódját. Szóba kerül az arcát folyamatosan mosolyra húzó, mókás humorérzéke, valamint az az öt másodperces szabály is, amelyre esküszik, ha a cselekvésről van szó. Nem számít, milyen a tested, milyenek a készségeid vagy mit sportolsz. Logan tanácsai és az általa alkalmazott „próbálj meg mindent” hozzáállás mindannyiunknak segíthet elérni a céljainkat, ismétlésről ismétlésre haladva.
„Azt gondoltam, hogy ennyi idősen már hivatásos sportoló leszek valamilyen egészen más minőségben, valami jelentős módon. De ez történt, én pedig azt mondtam magamnak, hogy oké, ez van. Ez csupán egy kar, gyerünk tovább.”
Logan Aldridge CrossFit-sportoló, az All Things Adaptive társalapítója és az Adaptive Training Academy edzésigazgatója
Kérdésed van a gondolkodásmóddal, a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással vagy az alvással kapcsolatban? Javasolni szeretnél egy vendéget vagy témát? Küldj e-mailt Jaclynnek a trained@nike.com címre, és meglátja, mit tehet.