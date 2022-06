A crossfit-sportoló Logan Aldridge mindenkinek segít önbizalmat növelni

Nagyon ritka, hogy egy szerencsétlen baleset valaki életének az egyik csúcspontja legyen. De a hivatásos crossfit- és Nike-sportoló, Logan Aldridge esetében az, hogy 13 éves korában elveszítette a bal karját egy wakeboardcsónakon, nem csupán „a legjobb dolog, ami valaha történt” vele, hanem alapot adott életcéljának is: segíteni bárkinek, hogy növelje az önbizalmát. A Trained 9. évadának kezdéseként az adaptív felszereléseket forgalmazó vállalat, az All Things Adaptive társalapítója és az Adaptive Training Academy edzésigazgatója az új házigazdával, Jaclyn Byrerrel beszélget arról a mentális és fizikai utazásról, melynek segítségével a világ harmadik legfittebb egykarú embere lett. Elárulja azt a négy szót is, melyeket édesanyja mondott neki, és melyek megváltoztatták a gondolkodásmódját. Szóba kerül az arcát folyamatosan mosolyra húzó, mókás humorérzéke, valamint az az öt másodperces szabály is, amelyre esküszik, ha a cselekvésről van szó. Nem számít, milyen a tested, milyenek a készségeid vagy mit sportolsz. Logan tanácsai és az általa alkalmazott „próbálj meg mindent” hozzáállás mindannyiunknak segíthet elérni a céljainkat, ismétlésről ismétlésre haladva.