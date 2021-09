5 συμβουλές για να μπαίνεις σε κατάσταση απόλυτης συγκέντρωσης, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Μπορεί να σου φαίνεται σχεδόν μαγικό να απορροφηθείς σε μια δραστηριότητα (π.χ. να καταβροχθίσεις ένα βιβλίο ή να καβαλήσεις ένα κύμα) σε τέτοιο βαθμό που να ξεχάσεις τις ατελείωτες εκκρεμότητες, τις καθημερινές έγνοιες ή ακόμα και το τηλέφωνό σου. Όμως, στην πραγματικότητα βιώνεις μια αληθινή ψυχολογική κατάσταση: τη ροή.



Ροή σημαίνει να βρίσκεσαι σε απόλυτη αρμονία με αυτό που κάνεις. "Μπορεί να οριστεί ως η πλήρης αφοσίωση στην παρούσα στιγμή", εξηγεί η Morgan Levy, PhD, αδειοδοτημένη ψυχολόγος στο Μπόκα Ράτον της Φλόριντα, που ειδικεύεται στο στρες, στο άγχος και στην επαγγελματική εξουθένωση. "Κατά κάποιον τρόπο, το άτομο αισθάνεται ότι οι πράξεις του γίνονται ένα με την αυτοεπίγνωσή του". Οι περισσότεροι από εμάς λειτουργούμε συνήθως με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο, όπως επισημαίνει, καθώς περνούν χιλιάδες σκέψεις στο μυαλό μας που ίσως (ή, μάλλον, σίγουρα) μας αγχώνουν.



Θα μπορούσες να παρομοιάσεις το μυαλό σου με ένα λάπτοπ ή ένα τηλέφωνο. Συνήθως, έχεις πολλές εφαρμογές ή παράθυρα ανοιχτά ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ταχύτητα της συσκευής σου, όπως εξηγεί ο Randy Paterson, PhD, ψυχολόγος στο Βανκούβερ και συγγραφέας του βιβλίου How to Be Miserable In Your Twenties. Αντιθέτως, στην κατάσταση ροής, η συσκευή σου χρησιμοποιεί πολύ μεγαλύτερο μέρος των δυνατοτήτων της για να εκτελέσει μία μόνο εφαρμογή υψηλών απαιτήσεων, ώστε να λειτουργεί άψογα.



Οι ειδικοί θεωρούν ότι, με λίγη προσπάθεια η επίτευξη της κατάστασης ροής μπορεί να είναι μια εκούσια, αλλά και συχνή εμπειρία.