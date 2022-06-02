5 συμβουλές για να μπαίνεις σε κατάσταση απόλυτης συγκέντρωσης, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Ο ψυχολόγος Mihaly Csikszentmihalyi επινόησε την έννοια της ροής το 1990 και τη θεωρούσε ως μια βέλτιστη εμπειρία ζωής. Όταν έχεις ροή, κατά κάποιον τρόπο εξαντλείς τα όριά σου κάνοντας κάτι που σε δυσκολεύει, αλλά και σου προσφέρει τεράστια ικανοποίηση και σε ευχαριστεί ταυτόχρονα. Όπως έλεγε ο ίδιος, νιώθεις ότι έχεις δύναμη, είσαι σε εγρήγορση, μπορείς να ελέγξεις τα πράγματα εύκολα, δεν νιώθεις ανασφάλεια και οι ικανότητές σου φτάνουν στο αποκορύφωμά τους. Τα προβλήματα φαίνονται να εξαφανίζονται.



Άλλοι σπουδαίοι ψυχολόγοι, όπως ο Martin Seligman, θεωρούν ότι οι καταστάσεις ροής είναι πολύ σημαντικές για να βιώσεις τη βαθιά και αληθινή ευτυχία. Όταν μπαίνεις σε κατάσταση ροής, όχι μόνο νιώθεις όμορφα, αλλά δημιουργείς και τις προϋποθέσεις για να έχεις μεγαλύτερη αίσθηση ηρεμίας, ικανοποίησης και επιτυχίας μετά. (Αξίζει να απολαύσεις αυτήν την ευδαιμονία μετά την κατάσταση της ροής, όπως λέει ο Paterson, καθώς μπορεί να σε βοηθήσει να εστιάσεις σε αυτό που μόλις έκανες αντί να προχωρήσεις βιαστικά στο επόμενο βήμα.)



Αυτό οφείλεται σε βιολογικούς λόγους. "Όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση ροής, ο εγκέφαλος απελευθερώνει νευροδιαβιβαστές όπως η ντοπαμίνη και η σεροτονίνη, που σε κάνουν να νιώθεις όμορφα", εξηγεί η Levy. Γι' αυτό, όταν βιώνεις τακτικά μια τέτοια εμπειρία, μπορείς να αποκομίσεις τεράστια οφέλη για την ψυχική υγεία σου, αλλά και να βελτιώσεις την παραγωγικότητά σου.



Όπως έχουν αποκαλύψει σχετικές έρευνες, οι εμπειρίες ροής των αθλητών συνδέονται άμεσα με τις κορυφαίες επιδόσεις τους. "Από άποψη αθλητικής ψυχολογίας, ροή σημαίνει απόλυτη αρμονία σώματος και πνεύματος", αναφέρει ο Joel Fish, PhD, διευθυντής του Center for Sport Psychology στη Φιλαδέλφεια. Μπορεί να σου δώσει την απαραίτητη δυναμική για να τα πας τέλεια στο WOD σου, να σαρώσεις το γήπεδο ποδοσφαίρου ή, για παράδειγμα, να προσηλωθείς στον στόχο σου να τρως περισσότερους υγιεινούς υδατάνθρακες.



Σύμφωνα με μελέτες, οι τακτικές εμπειρίες ροής συνδέονται επίσης με τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Ο λόγος είναι ότι οι δραστηριότητες που σε βάζουν σε κατάσταση ροής σού προσφέρουν συνήθως ικανοποίηση, ενώ κάνοντάς τις βελτιώνεσαι ακόμα περισσότερο σε αυτές. "Τα άτομα που μπαίνουν τακτικά σε αυτήν την κατάσταση βελτιώνουν τις δεξιότητές τους, με αποτέλεσμα να έχουν κατά πάσα πιθανότητα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση", αναφέρει η Levy.



Όταν όλα αυτά τα θετικά στοιχεία συνδυάζονται, νιώθεις ότι έχεις τα απαραίτητα εφόδια για να κυνηγήσεις τον στόχο σου με αποφασιστικότητα και ενθουσιασμό.