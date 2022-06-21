Μπορεί η γιόγκα να θεωρηθεί προπόνηση ενδυνάμωσης;

Η γιόγκα μπορεί να ωφελήσει τη μυϊκή δύναμη (την ικανότητα να κάνεις ένα βαθύ κάθισμα με μπάρα πολύ μεγάλου βάρους, για παράδειγμα) και την αντοχή (την ικανότητα να κάνεις πολλά βαθιά καθίσματα στη σειρά), σύμφωνα με τον John Porcari, PhD, διευθυντή του κλινικού προγράμματος φυσιολογίας της άσκησης στο University of Wisconsin-La Crosse. Σε μια μικρή μελέτη που διεξήγαγε ο Porcari και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό του Αμερικανικού Συμβουλίου Άσκησης, οι γυναίκες που έκαναν Χάθα γιόγκα τρεις φορές την εβδομάδα μπορούσαν να εκτελέσουν κατά μέσο όρο έξι περισσότερα push-up και 14 περισσότερους κοιλιακούς έπειτα από οκτώ εβδομάδες σε σύγκριση με εκείνες που δεν έκαναν γιόγκα. Μπορεί να μην ακούγεται πολύ, αλλά αν λάβουμε υπόψη ότι δεν έκαναν κάποια άλλη προπόνηση αντίστασης, η βελτίωση είναι σημαντική.



Σύμφωνα με τα ευρήματα μιας ξεχωριστής μελέτης, η γιόγκα μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική με τη χρήση ελαφριών ελεύθερων βαρών και ιμάντων αντίστασης για τη βελτίωση της δύναμης. "Οι στάσεις και οι μεταβάσεις της γιόγκα μιμούνται τις ασκήσεις ενδυνάμωσης που εκτελούνται με το βάρος του σώματος, ενώ η παραμονή σε μια συγκεκριμένη στάση αποτελεί μια μορφή ισομετρικής προπόνησης, στην οποία ενισχύεις τους μύες που χρησιμοποιείς αυξάνοντας τον χρόνο που βρίσκονται υπό πίεση", εξηγεί η συγγραφέας της μελέτης Neha Gothe, PhD, διευθύντρια του Exercise Psychology Lab στο University of Illinois στο Urbana-Champaign.



Σκέψου, για παράδειγμα, τη στάση της σανίδας, η οποία είναι μια βασική άσκηση ενδυνάμωσης των μυών στους ώμους, στο στήθος και στον κορμό. "Η κοινή μετάβαση της γιόγκα από ψηλή σε χαμηλή σανίδα (τσατουράνγκα) γυμνάζει τους ώμους, το στήθος και τους τρικέφαλους", λέει ο Porcari. Επίσης, υπάρχουν ασκήσεις κοιλιακών, όπως η στάση της βάρκας, καθώς και τα βαθιά καθίσματα γιόγκι και οι στάσεις της θεάς και του πολεμιστή, που ενεργοποιούν τους τετρακέφαλους και τους γλουτούς, επισημαίνει.



Ωστόσο, η γιόγκα δεν μπορεί να σου προσφέρει περισσότερα αν θέλεις να βελτιώσεις σημαντικά τη μυϊκή σου δύναμη. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ακόμα και αν αυξάνεις συνεχώς το επίπεδο δυσκολίας (διάβασε περισσότερα σχετικά με αυτό παρακάτω), κάποια στιγμή θα τελειοποιήσεις και τις πιο δύσκολες στάσεις.



Παρ' όλα αυτά, τα αποτελέσματα μελετών αποδεικνύουν ότι η γιόγκα μπορεί να βελτιώσει την ισορροπία, την ευλυγισία και την ευκινησία, χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν να πλησιάσεις τους στόχους που έχεις θέσει για τη φυσική σου κατάσταση. Επομένως, ακόμα και αν κάνεις βάρη τακτικά, θα μπορούσες να επωφεληθείς από μερικές επαναλήψεις της στάσης του κάτω σκύλου.