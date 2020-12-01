3 τρόποι για μεγαλύτερη ενσυνειδητότητα

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι σαν να κάνεις push-up κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων ή να πηγαίνεις από τις σκάλες αντί να παίρνεις το ασανσέρ. Όπως το πραγματικό fitness απαιτεί πραγματικές προπονήσεις, αντίστοιχα χρειάζεσαι τακτική καθημερινή, ή σχεδόν καθημερινή, προπόνηση για να απολαύσεις τα πλήρη πνευματικά και σωματικά πλεονεκτήματα της ενσυνειδητότητας, λέει ο ειδικός μας.



Όπως συμβαίνει και με την άσκηση, μπορείς να διαλέξεις πολλούς τύπους και να κάνεις "γενική προπόνηση". Ίσως να κάνεις ασκήσεις αναπνοών πριν από το πρωινό και σάρωση σώματος τη μία μέρα και μετά έναν πραγματικό καθοδηγούμενο διαλογισμό την επόμενη. Ξεκίνα με μια εύκολη διάρκεια πέντε λεπτών και σταδιακά αύξησε τη διάρκεια των προπονήσεων (ο Wignall λέει ότι ένας καλός στόχος είναι τα 20 λεπτά).



Φαίνεται δύσκολο; Όπως κάθε είδος αποτελεσματικής προπόνησης, πρέπει να είναι δύσκολο, αναφέρει ο Wignall. "Αυτό που αποσυντονίζει τους περισσότερους ανθρώπους είναι ότι η ενσυνειδητότητα σχεδόν πάντα διαφημίζεται ως εργαλείο χαλάρωσης ή ηρεμίας", λέει. Ωστόσο, αυτά τα πλεονεκτήματα δεν τα απολαμβάνεις πραγματικά εκείνη τη στιγμή, αλλά αργότερα. "Η ενσυνειδητότητα δεν θα πρέπει να σε χαλαρώνει περισσότερο από τις πιέσεις πάγκου με 68 κιλά. Έχει αποτέλεσμα μόνο επειδή είναι δύσκολη, όπως ακριβώς και οι μύες σου γίνονται μεγαλύτεροι επειδή τους γυμνάζεις σκληρά", αναφέρει. "Κάθε φορά που διασπάται η προσοχή σου, παρατήρησέ το και επανάφερέ την στο παρόν. Αυτή είναι μία επανάληψη ενσυνειδητότητας. Αν δεν κάνεις επαναλήψεις, δεν θα χτίσεις μυϊκή μάζα".



Όταν απογοητεύεσαι, να θυμάσαι: είναι καλό σημάδι να ζορίζεσαι με τον διαλογισμό ή με τα καθίσματα με έκταση ποδιού, τις έλξεις ή όποια δραστηριότητα σε δυσκολεύει, υποστηρίζει ο Wignall, επειδή αυτό σημαίνει ότι δουλεύεις πάνω σε μια αδυναμία σου. "Έχω διαπιστώσει ότι αν οι άνθρωποι το κατανοήσουν αυτό πραγματικά, τα πάντα μπαίνουν στη θέση τους αρκετά γρήγορα".