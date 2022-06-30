Πώς να καλλιεργήσεις την αυτοπεποίθησή σου

Κυνήγησε τους στόχους σου με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
Καθοδήγηση
Η αυτοπεποίθηση μπορεί να σε βοηθήσει να προχωρήσεις βήμα-βήμα μέχρι τον τελικό σου στόχο. Μάθε πώς να την καλλιεργήσεις με αυτές τις συμβουλές από ειδικούς.
- Η αυτοπεποίθηση μπορεί να είναι ο παράγοντας που λείπει από την εξίσωση, για να σημειώσεις ουσιαστική πρόοδο και να πετύχεις τους στόχους σου.
- Με τη σωστή προσέγγιση, μπορείς να ενισχύσεις την αυτοπεποίθησή σου μέσα από τις επιτυχίες και τις "αποτυχίες".
- Σύμφωνα με έρευνες, το σωστό ντύσιμο μπορεί να σου τονώσει το ηθικό. Ψήνεσαι για νέο εξοπλισμό;
Τι πρέπει να ξέρεις…
Ορισμένα άτομα, όπως επαγγελματίες αθλητές, διάσημα μοντέλα ή η θαρραλέα μεγάλη σου αδερφή, απλώς γεννιούνται με το γονίδιο της αυτοπεποίθησης. Ή μήπως όχι;
"Η αυτοπεποίθηση έρχεται μέσα από τις εμπειρίες που αποκτάς όταν τολμάς και τελικά διαπιστώνεις ότι μερικές φορές όλα πηγαίνουν καλά", αναφέρει η Jessica M. Goodnight, PhD, αδειοδοτημένη κλινική ψυχολόγος με εξειδίκευση σε θέματα άγχους στην Ατλάντα. "Όταν ενεργείς με αυτόν τον τρόπο, αναπόφευκτα θα βιώσεις και την αποτυχία. Αν, όμως, έχεις σθένος και επανέλθεις, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την αποτυχία ως ευκαιρία για να ενισχύσεις την αυτοπεποίθησή σου".
Όταν ξεκινάς, για παράδειγμα, ένα νέο πρόγραμμα προπόνησης ή άθλημα, είναι πιο σημαντικό να το εξασκείς συστηματικά παρά να το κάνεις τέλεια πού και πού. "Και η αυτοπεποίθηση σε βοηθά να παραμένεις συνεπής", λέει η Goodnight. Όλα λειτουργούν σαν αλυσίδα.
Ακόμα και έτσι όμως, μπορεί να φοβάσαι να κάνεις το πρώτο βήμα. Αυτές οι στρατηγικές θα σε βοηθήσουν να πυροδοτήσεις την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για να βουτήξεις σε άγνωστα νερά και να ξεκινήσεις να χτίζεις αυτήν τη βαθιά, ακλόνητη σιγουριά που θα σε φέρει πιο κοντά στους στόχους σου.
1. Προσποιήσου μέχρι να τα καταφέρεις.
Για να ενισχύσεις την αίσθηση της δύναμης και της ικανότητας και να αποδυναμώσεις το συναίσθημα του φόβου, αρκεί να κρατήσεις την πλάτη σου ίσια. Ακριβώς αυτήν την επίδραση μπορεί να έχει μια "στάση ισχύος", που σημαίνει να σπρώχνεις τους ώμους πίσω, να έχεις το στήθος ελαφρώς προτεταμένο, να σηκώνεις το πηγούνι και να διατηρείς την οπτική επαφή, όπως έδειξε μια ανασκόπηση 55 μελετών. "Όταν αφήνουμε τον κορμό να καμπουριάσει ή να βουλιάξει, δεν αναπνέουμε σωστά και μπορεί να νιώθουμε πιο νωθροί ή μικρόσωμοι. Ψυχολογικά, αυτή η στάση αποπνέει κατωτερότητα", αναφέρει η Kelley Kitley, αδειοδοτημένη κλινική κοινωνική λειτουργός και ψυχοθεραπεύτρια με εξειδίκευση σε θέματα άγχους και κατάθλιψης στο Σικάγο.
Επίσης, το σωστό ντύσιμο μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε πιο δυνατοί. Σκέψου τι θα φορούσες αν είχες ήδη αυτοπεποίθηση, συμβουλεύει η Goodnight. Για παράδειγμα, μπορεί να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αγοράσεις ένα ωραίο σύνολο πριν καν πάρεις τη δουλειά που κυνηγάς ή να επενδύσεις σε καλύτερο εξοπλισμό προπόνησης πριν καλά-καλά μπεις στο πνεύμα. Σύμφωνα με έρευνες, το κατάλληλο ντύσιμο μπορεί να σε βοηθήσει να δεις τον εαυτό σου μέσα από ένα πιο θετικό πρίσμα. Και αυτό μπορεί να σου δώσει την ψυχική δύναμη που χρειάζεσαι για να πετύχεις, αναφέρει η Kitley.
2. Ρίσκαρε.
"Μπορείς να χτίσεις την αυτοπεποίθησή σου ρισκάροντας", αναφέρει η Kitley. Όταν αναγκάζεις τον εαυτό σου να ξεβολευτεί και συνειδητοποιείς ότι αυτό σου προσφέρει ικανοποίηση, αποκτάς μεγαλύτερη σιγουριά, την οποία μπορείς να αξιοποιήσεις σχεδόν στα πάντα, εξηγεί.
Για να εξοικειωθείς σιγά-σιγά με την ιδέα του ρίσκου, δοκίμασε να πιάσεις κουβέντα με έναν άγνωστο. Αν και το ρίσκο είναι μικρό (στη χειρότερη περίπτωση θα σε κοιτάξει παράξενα), σε αναγκάζει να εκτεθείς απέναντι στον άλλο και η αυτοπεποίθηση που θα κερδίσεις κάνοντας μια νέα γνωριμία μπορεί να είναι μεγάλη. Η Kitley και η Goodnight προτείνουν να κάνεις μια απλή και ειλικρινή φιλοφρόνηση σε ένα άτομο που βλέπεις κάθε μέρα στο γυμναστήριο ή στο ασανσέρ. "Όταν το άλλο άτομο σε κοιτάζει στα μάτια ή χαμογελάει, είναι μια καλή στιγμή", αναφέρει η Goodnight.
3. Πάρε χαρτί και μολύβι.
Θυμήσου την εκπληκτική δύναμη που κρύβεις μέσα σου, γράφοντας μια λίστα με πράγματα που έχεις πετύχει στο παρελθόν. "Είναι μια απόδειξη ότι έχεις ήδη κάνει δύσκολα πράγματα και μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτές τις επιτυχίες σου ως θεμέλια για να συνεχίσεις δυναμικά", αναφέρει η Kitley. Βάλε τη λίστα σε κάποιο σημείο όπου θα τη βλέπεις συχνά, όπως στον καθρέφτη του μπάνιου ή δίπλα στην καφετιέρα, ή χρησιμοποίησέ την ως φόντο για την οθόνη κλειδώματος του τηλεφώνου σου.
Επίσης, μην ξεχνάς να καταγράφεις τις νέες σου επιτυχίες. Κάθε εβδομάδα, πρόσθεσε ένα-δύο πράγματα που έκανες πολύ καλά, ιδίως σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε, π.χ. μια εργασία που παρέδωσες στην εξεταστική ή μια προπόνηση HIIT που έκανες αν και δεν είχες κοιμηθεί καλά. Βλέποντας τη λίστα να μεγαλώνει, είναι πιο εύκολο να συνειδητοποιήσεις τις επιτυχίες σου και να αποδείξεις στον εαυτό σου ότι κάνεις πρόοδο, λέει η Kitley. Σου υπενθυμίζει ότι ακόμα και όταν αποτυγχάνεις, μπορείς να συνεχίσεις να προσπαθείς.
"Όταν βλέπεις στην πράξη ότι οι επιτυχίες σου αυξάνονται, καταλαβαίνεις ότι έχεις καταφέρει περισσότερα από όσα νόμιζες", αναφέρει η Kitley. "Αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι περηφάνια και σου δίνει κίνητρο να ρισκάρεις περισσότερο, να ξεβολεύεσαι πιο συχνά και να θέτεις ακόμα μεγαλύτερους στόχους". Και, φυσικά, να τους πετυχαίνεις όλους.
Κείμενο: Marygrace Taylor
Εικονογράφηση: Davide Bonazzi
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