Πώς να καλλιεργήσεις την αυτοπεποίθησή σου

Ορισμένα άτομα, όπως επαγγελματίες αθλητές, διάσημα μοντέλα ή η θαρραλέα μεγάλη σου αδερφή, απλώς γεννιούνται με το γονίδιο της αυτοπεποίθησης. Ή μήπως όχι;

"Η αυτοπεποίθηση έρχεται μέσα από τις εμπειρίες που αποκτάς όταν τολμάς και τελικά διαπιστώνεις ότι μερικές φορές όλα πηγαίνουν καλά", αναφέρει η Jessica M. Goodnight, PhD, αδειοδοτημένη κλινική ψυχολόγος με εξειδίκευση σε θέματα άγχους στην Ατλάντα. "Όταν ενεργείς με αυτόν τον τρόπο, αναπόφευκτα θα βιώσεις και την αποτυχία. Αν, όμως, έχεις σθένος και επανέλθεις, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την αποτυχία ως ευκαιρία για να ενισχύσεις την αυτοπεποίθησή σου".

Όταν ξεκινάς, για παράδειγμα, ένα νέο πρόγραμμα προπόνησης ή άθλημα, είναι πιο σημαντικό να το εξασκείς συστηματικά παρά να το κάνεις τέλεια πού και πού. "Και η αυτοπεποίθηση σε βοηθά να παραμένεις συνεπής", λέει η Goodnight. Όλα λειτουργούν σαν αλυσίδα.

Ακόμα και έτσι όμως, μπορεί να φοβάσαι να κάνεις το πρώτο βήμα. Αυτές οι στρατηγικές θα σε βοηθήσουν να πυροδοτήσεις την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για να βουτήξεις σε άγνωστα νερά και να ξεκινήσεις να χτίζεις αυτήν τη βαθιά, ακλόνητη σιγουριά που θα σε φέρει πιο κοντά στους στόχους σου.