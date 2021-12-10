3 τρόποι για μια πιο ευτυχισμένη ζωή, σύμφωνα με τους ψυχολόγους

Ο σύντομος δρόμος για την ευτυχία
Καθοδήγηση
Μπορεί να ακούγεται σαν ένας προορισμός στον κόσμο της φαντασίας, αλλά μπορείς πραγματικά να ζεις τη ζωή σου χαμογελώντας ανέμελα, χρησιμοποιώντας αυτόν τον απλό οδηγό.
Έχεις αισθανθεί ποτέ αυτό το δυσάρεστο συναίσθημα ότι θα έπρεπε να νιώθεις περισσότερη χαρά από αυτήν που πραγματικά νιώθεις; Η ζωή σου μοιάζει υπέροχη στα χαρτιά/στο Instagram, έχεις μια εξαιρετική δουλειά, ένα όμορφο διαμέρισμα, έναν τεράστιο κοινωνικό κύκλο κ.λπ. Δεν μπορείς να εντοπίσεις κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα. Ωστόσο, κάτι λείπει.
Σύμφωνα με τον διάσημο ψυχολόγο Martin Seligman, PhD, δεν νιώθεις αληθινή χαρά, απλώς ζεις μηχανικά. Η εστίαση μόνο σε ευχάριστες, μεμονωμένες στιγμές (όπως η αγορά ενός νέου ρούχου ή μιας νέας τηλεφωνικής συσκευής) ή η συλλογή εμπειριών και επιτευγμάτων (όπως η νίκη σε άλλον έναν αγώνα ή η ολοκλήρωση του εξαμήνου με άριστα) μπορούν να σου φέρουν ευτυχία προς στιγμήν, επισημαίνει, αλλά αυτή η ευτυχία είναι εφήμερη.
Η αυθεντική ευτυχία, λέει ο Seligman, προέρχεται από μια απόλυτα γεμάτη ζωή. Αν βρεις πράγματα που σε γεμίζουν και αφιερώνεις χρόνο σε δραστηριότητες και σχέσεις που έχουν σημασία για εσένα, θα αποκτήσεις μια διαρκή αίσθηση σκοπού. Και αυτό είναι που θα γεμίσει ξέχειλα το ποτήρι των συναισθημάτων σου.
"Είναι ένα ταξίδι, δεν υπάρχει μαγικό ραβδί για να τα καταφέρεις".
Melissa Green
PsyD, αδειοδοτημένη κλινική ψυχολόγος
3 βήματα προς την επιτυχία
Η ιδέα του να βρεις και να ζήσεις το νόημα της ζωής σου μπορεί να είναι λίγο τρομακτική. Μην σκέφτεσαι ότι μοχθείς για την κατάκτηση μιας κορυφαίας στιγμής κατά την οποία θα νιώσεις την απόλυτη γαλήνη και νιρβάνα και θα πλέεις σε πελάγη ευτυχίας για το υπόλοιπο της ζωής σου. "Είναι ένα ταξίδι, δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος για το πώς θα το πετύχεις, εξηγεί η αδειοδοτημένη κλινική ψυχολόγος Melissa Green, PsyD. "Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί για να τα καταφέρεις".
Επίσης (κάτι πολύ σημαντικό!): η προσπάθεια κατάκτησης της απόλυτης ευτυχίας δεν χρειάζεται να είναι έργο ζωής. Δεν χρειάζεται να αφιερώσεις όλη σου τη ζωή σε αυτό ή να χαρίσεις όλα σου τα υπάρχοντα και να διαλογίζεσαι για μία ή πέντε ώρες κάθε πρωί. Ξεκίνα απλώς με αυτές τις βασικές ενέργειες από τη θεωρία του Seligman.
1. Πρόσθεσε περισσότερες στιγμές άμεσης χαράς (με μέτρο).
Πώς λειτουργεί: όταν κάνεις κάτι ευχάριστο, αισθάνεσαι άμεση τόνωση, λέει η Green, λόγω της απελευθέρωσης ντοπαμίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που επηρεάζει τη διάθεση. Φαντάσου να τελειοποιήσεις μια άρση βαρών χωρίς βοήθεια, να πιεις τον πρωινό καφέ σου έξω ή να προσθέσεις άλλο ένα φυτό στη συλλογή σου.
Για την ακρίβεια, όταν θέλεις να βελτιώσεις τη διάθεσή σου, οι περισσότερες σύντομες δόσεις απόλαυσης ή χαράς (όπως αυτές που αναφέραμε παραπάνω) μπορούν να έχουν μεγαλύτερη επίδραση σε βάθος χρόνου συγκριτικά με λιγότερες μεγαλύτερες δόσεις, όπως μια μεγάλη προαγωγή ή ένας γάμος. "Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να απολαμβάνεις τις μικρές χαρές της ζωής", λέει η Green.
Δοκίμασέ το: πιθανώς να έχεις ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση των πραγμάτων που σε κάνουν να νιώθεις ευτυχία. Το κλειδί είναι να φροντίσεις να μην βρίσκεσαι συνεχώς σε αναζήτηση της επόμενης ενδιαφέρουσας ασχολίας, καθώς αυτό θα σου προσφέρει λιγότερη ικανοποίηση από αυτά που έχεις τη δεδομένη στιγμή, σύμφωνα με την Green. Αν κάποια χρηματική απολαβή, μια μεγαλύτερη τηλεόραση ή το επόμενο πάρτι είναι οι βασικές (ή οι μόνες) μορφές ευγνωμοσύνης, ήρθε η ώρα να μετατοπίσεις το ενδιαφέρον σου στον εαυτό σου, εξηγεί ο Aaron Weiner, PhD, συμβουλευτικός ψυχολόγος και παρουσιαστής του podcast Let’s Talk. Το επόμενο βήμα θα σε φέρει πιο κοντά…
2. Βρες δραστηριότητες που σε γεμίζουν πραγματικά.
Πώς λειτουργεί: το φαγητό και τα ψώνια είναι διασκεδαστικά, όταν όμως κάνεις μια δραστηριότητα η οποία σου αρέσει πραγματικά, οι ανταμοιβές είναι πολύ μεγαλύτερες. Η δέσμευση είναι αυτό το συναίσθημα που νιώθεις όταν έχεις απορροφηθεί πλήρως από κάτι, όπως όταν είσαι στο μέσο μιας μεγάλης διαδρομής τρεξίματος, διαβάζεις ένα εκπληκτικό βιβλίο ή έχεις προσηλωθεί πλήρως στο μάθημα γιόγκα σου. Αν κάποιος σε ρωτούσε πώς αισθάνεσαι, δεν θα απαντούσες απαραιτήτως ότι νιώθεις χαρά, αλλά πιθανώς θα έλεγες "ηρεμία", λέει η κλινική ψυχολόγος Carla Marie Manly, PhD και συγγραφέας του Joy From Fear. Είσαι σε μια ρευστή κατάσταση, όπου το μυαλό σου έχει σταματήσει να σκέφτεται επειδή ζεις 100% τη στιγμή.
Δοκίμασέ το: το πιθανότερο είναι να μπορείς να αναγνωρίσεις στιγμές στην ημέρα ή την εβδομάδα σου, όπου απορροφάσαι πλήρως από κάτι (και μάλιστα το απολαμβάνεις, επομένως, πιθανώς δεν μιλάμε για μια συζήτηση μέσω Zoom). Ωστόσο, αν αυτά που συνήθιζες να κάνεις πριν επικρατήσει το χάος στη ζωή σου έμειναν στο περιθώριο ή έπαψαν να σε ενδιαφέρουν πλέον, είναι καιρός να αναθεωρήσεις. "Μόλις πεις ότι θέλεις περισσότερα [ενώ βρίσκεσαι στη μέση μιας δραστηριότητας], τότε νιώθεις τη δέσμευση", λέει η Manly.
Ξεκίνησε να σκέφτεσαι δραστηριότητες στις οποίες μπορείς να ανταποκριθείς. "Όσο πιο πολύ επενδύεις σε κάτι, τόσο περισσότερο πάθος θα επιδεικνύεις για αυτό", λέει η Manly. Αν είσαι ο τύπος ανθρώπου που λατρεύει τη μάθηση, δοκίμασε να ξεκινήσεις ένα νέο άθλημα. Έχεις πολλά φυτά στο σαλόνι σου; Δήλωσε συμμετοχή σε μια κοινοτική ομάδα κηπουρικής και ξεκίνα τον δικό σου λαχανόκηπο. Δεν μπορείς να αντισταθείς στον πειρασμό να βγάλεις μια φωτογραφία όποτε βλέπεις κάτι όμορφο; Επισκέψου τοπικά μουσεία ή γράψου σε ένα μάθημα φωτογραφίας.
Σε αυτό το σημείο μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη βοήθεια φίλων, αν δυσκολεύεσαι να βρεις κάτι ενδιαφέρον. Ρώτησε τον/την σύντροφο ή κάποιον φίλο σου για τις φορές που είχατε απορροφηθεί εντελώς από κάτι ή απλώς νιώσατε πολύ, πολύ ευτυχισμένοι, προτείνει η Green. Μπορείς επίσης να ξεκινήσεις να γράφεις ημερολόγιο: κάθε μέρα, σημείωνε τρεις στιγμές που ένιωσες πραγματική ευτυχία, βίωσες κάτι σημαντικό ή έκανες κάτι πολύ καλά. Μετά, αναλογίσου τις αιτίες. Σύμφωνα με έρευνες, αυτή η δραστηριότητα και μόνο μπορεί να τονώσει την ευτυχία σου. Με τον καιρό, μπορεί να σου δείξει τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει πραγματικά.
3. Κάνε πράγματα για τους άλλους.
Πώς λειτουργεί: σύμφωνα με τον Seligman, η πραγματική ολοκλήρωση πηγάζει όταν η θέση σου στον κόσμο έχει αξία. Στην ουσία, αφορά το να ζεις μια ζωή γεμάτη νόημα που ενσαρκώνει τις σημαντικές αξίες που σε ενδιαφέρουν πραγματικά. Σκέψου αρετές όπως η ευγένεια, η ευγνωμοσύνη, η δικαιοσύνη και το θάρρος.
Αυτή η αυταξία προκύπτει όταν νιώθεις ότι οι πράξεις σου κάνουν τη διαφορά. "Το να ενεργείς με συμπόνοια στην ψυχή και να βοηθάς έμπρακτα τους άλλους είναι ένας από τους πιο δοκιμασμένους και αξιόπιστους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να βρουν ένα νόημα και να βάλουν τη χαρά στη ζωή τους" λέει ο Weiner. Ένας άλλος τρόπος είναι η υποστήριξη μιας ιδέας ή ενός κινήματος στο οποίο πιστεύεις. "Το κοινό χαρακτηριστικό που συνδέει αυτές τις στάσεις ζωής είναι ότι συμβάλλεις σε κάτι πιο σπουδαίο από τον εαυτό σου", αναφέρει.
Δοκίμασέ το: υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι για να βρούμε το νόημα στη ζωή μας: ο εθελοντισμός, μια ικανοποιητική δουλειά, η υποστήριξη ενός πολιτικού σκοπού ή ακόμα και η εξερεύνηση της πνευματικότητας. Το μυστικό είναι να βρεις εκείνους που ευθυγραμμίζονται με όλα όσα έχουν σημασία για εσένα και με αυτά που κάνεις καλά, λέει ο Weiner.
Στην επαγγελματική σου ζωή, αναζήτησε μια εταιρεία της οποίας οι βασικές αξίες (όπως η ποικιλομορφία και η ισότητα στον χώρο εργασίας ή η προσήλωση στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα) ταιριάζουν με τις δικές σου, λέει ο Weiner, καθώς και μια εταιρεία που σου επιτρέπει να εργάζεσαι προς την επίτευξη κάποιου στόχου στον οποίο πιστεύεις ειλικρινά. Στην προσωπική σου ζωή, αναφέρει ο Weiner, ακολούθησε μια στρατηγική όσον αφορά τις δραστηριότητες στις οποίες ξοδεύεις ενέργεια και φρόντισε να δώσεις νόημα σε αυτές τις σημαντικές δεσμεύσεις, ώστε να διατηρήσεις το πάθος σου.
Αν είσαι χαρισματικός ηγέτης που ενδιαφέρεται για το περιβάλλον, μπορεί να ενθουσιαστείς με την ιδέα διοργάνωσης μιας εκστρατείας καθαριότητας του πάρκου της γειτονιάς ή ενός αγώνα συγκέντρωσης χρημάτων για την άγρια πανίδα. Σου αρέσει να μιλάς με άλλους και να ακούς διαφορετικές απόψεις; Δήλωσε συμμετοχή σε οργανώσεις παράδοσης γευμάτων σε άπορα άτομα ή σε μια εκστρατεία από πόρτα σε πόρτα για να ενημερώσεις για τους σκοπούς που σε ενδιαφέρουν, προτείνει ο Weiner.
Από το σημείο που βρίσκεσαι τώρα, αυτά τα βήματα μπορεί να σου φαίνονται τεράστια. Επομένως, απλώς πες "ναι" σε κάτι: βρες χρόνο για να γυμναστείς με βάρη, ξεκίνα ένα νέο χόμπι ή γίνε εθελοντής. Δεν υπάρχει πιθανότητα να το μετανιώσεις και το πιθανότερο είναι να νιώσεις πολύ χαρούμενος για αυτό.
Κείμενο: Marygrace Taylor
Εικονογράφηση: Kezia Gabriella
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