3 τρόποι για μια πιο ευτυχισμένη ζωή, σύμφωνα με τους ψυχολόγους

Πώς λειτουργεί: το φαγητό και τα ψώνια είναι διασκεδαστικά, όταν όμως κάνεις μια δραστηριότητα η οποία σου αρέσει πραγματικά, οι ανταμοιβές είναι πολύ μεγαλύτερες. Η δέσμευση είναι αυτό το συναίσθημα που νιώθεις όταν έχεις απορροφηθεί πλήρως από κάτι, όπως όταν είσαι στο μέσο μιας μεγάλης διαδρομής τρεξίματος, διαβάζεις ένα εκπληκτικό βιβλίο ή έχεις προσηλωθεί πλήρως στο μάθημα γιόγκα σου. Αν κάποιος σε ρωτούσε πώς αισθάνεσαι, δεν θα απαντούσες απαραιτήτως ότι νιώθεις χαρά, αλλά πιθανώς θα έλεγες "ηρεμία", λέει η κλινική ψυχολόγος Carla Marie Manly, PhD και συγγραφέας του Joy From Fear. Είσαι σε μια ρευστή κατάσταση, όπου το μυαλό σου έχει σταματήσει να σκέφτεται επειδή ζεις 100% τη στιγμή.

Δοκίμασέ το: το πιθανότερο είναι να μπορείς να αναγνωρίσεις στιγμές στην ημέρα ή την εβδομάδα σου, όπου απορροφάσαι πλήρως από κάτι (και μάλιστα το απολαμβάνεις, επομένως, πιθανώς δεν μιλάμε για μια συζήτηση μέσω Zoom). Ωστόσο, αν αυτά που συνήθιζες να κάνεις πριν επικρατήσει το χάος στη ζωή σου έμειναν στο περιθώριο ή έπαψαν να σε ενδιαφέρουν πλέον, είναι καιρός να αναθεωρήσεις. "Μόλις πεις ότι θέλεις περισσότερα [ενώ βρίσκεσαι στη μέση μιας δραστηριότητας], τότε νιώθεις τη δέσμευση", λέει η Manly.

Ξεκίνησε να σκέφτεσαι δραστηριότητες στις οποίες μπορείς να ανταποκριθείς. "Όσο πιο πολύ επενδύεις σε κάτι, τόσο περισσότερο πάθος θα επιδεικνύεις για αυτό", λέει η Manly. Αν είσαι ο τύπος ανθρώπου που λατρεύει τη μάθηση, δοκίμασε να ξεκινήσεις ένα νέο άθλημα. Έχεις πολλά φυτά στο σαλόνι σου; Δήλωσε συμμετοχή σε μια κοινοτική ομάδα κηπουρικής και ξεκίνα τον δικό σου λαχανόκηπο. Δεν μπορείς να αντισταθείς στον πειρασμό να βγάλεις μια φωτογραφία όποτε βλέπεις κάτι όμορφο; Επισκέψου τοπικά μουσεία ή γράψου σε ένα μάθημα φωτογραφίας.

Σε αυτό το σημείο μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη βοήθεια φίλων, αν δυσκολεύεσαι να βρεις κάτι ενδιαφέρον. Ρώτησε τον/την σύντροφο ή κάποιον φίλο σου για τις φορές που είχατε απορροφηθεί εντελώς από κάτι ή απλώς νιώσατε πολύ, πολύ ευτυχισμένοι, προτείνει η Green. Μπορείς επίσης να ξεκινήσεις να γράφεις ημερολόγιο: κάθε μέρα, σημείωνε τρεις στιγμές που ένιωσες πραγματική ευτυχία, βίωσες κάτι σημαντικό ή έκανες κάτι πολύ καλά. Μετά, αναλογίσου τις αιτίες. Σύμφωνα με έρευνες, αυτή η δραστηριότητα και μόνο μπορεί να τονώσει την ευτυχία σου. Με τον καιρό, μπορεί να σου δείξει τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει πραγματικά.