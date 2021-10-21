Τι είναι η εξουθένωση και πώς μπορείς να την αποφύγεις, σύμφωνα με τη Δρ Christina Maslach

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο φόρτος εργασίας είναι πλέον ανεξέλεγκτος και ότι οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν πάντα τη στήριξη που χρειάζονται, δεν είναι να απορεί κανείς με την έκταση που έχει λάβει το φαινόμενο της "εξάντλησης". Σε αυτό το επεισόδιο του Trained, η παρουσιάστρια Jaclyn Byrer φιλοξενεί την Christina Maslach, PhD, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ και πρωτοπόρο στο πεδίο της έρευνας για την εξάντληση, με στόχο να μάθουμε τι ακριβώς σημαίνει ο όρος "εξάντληση". Αποκαλύπτει μερικές σκληρές αλήθειες σχετικά με το τι μπορούν πραγματικά να προσφέρουν οι "μέρες πνευματικής υγείας". Όμως, το πιο σημαντικό είναι ότι προτείνει έναν τρόπο διαχείρισης αυτού του φαινομένου, παρουσιάζοντας έξι μονοπάτια προς τη διαμόρφωση ενός υγιούς χώρου εργασίας. Αξιοποιώντας τις δεκαετίες ερευνών της Δρ Maslach, μπορούμε όλοι να μάθουμε πώς να αλλάξουμε το περιβάλλον εργασίας μας προς το καλύτερο.