Τι είναι η εξουθένωση και πώς μπορείς να την αποφύγεις, σύμφωνα με τη Δρ Christina Maslach

Podcast "Trained": νίκησε την εξάντληση με τη βοήθεια της Δρ Christina Maslach
Καθοδήγηση
Μην κατηγορείς τον εαυτό σου. Η εξάντληση έχει να κάνει καθαρά με το περιβάλλον σου. Μάθε πώς μπορείς να το αλλάξεις προς το καλύτερο με τη Δρ Christina Maslach.
Το podcast "Trained" εξερευνά τις τελευταίες εξελίξεις του ολιστικού fitness.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο φόρτος εργασίας είναι πλέον ανεξέλεγκτος και ότι οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν πάντα τη στήριξη που χρειάζονται, δεν είναι να απορεί κανείς με την έκταση που έχει λάβει το φαινόμενο της "εξάντλησης". Σε αυτό το επεισόδιο του Trained, η παρουσιάστρια Jaclyn Byrer φιλοξενεί την Christina Maslach, PhD, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ και πρωτοπόρο στο πεδίο της έρευνας για την εξάντληση, με στόχο να μάθουμε τι ακριβώς σημαίνει ο όρος "εξάντληση". Αποκαλύπτει μερικές σκληρές αλήθειες σχετικά με το τι μπορούν πραγματικά να προσφέρουν οι "μέρες πνευματικής υγείας". Όμως, το πιο σημαντικό είναι ότι προτείνει έναν τρόπο διαχείρισης αυτού του φαινομένου, παρουσιάζοντας έξι μονοπάτια προς τη διαμόρφωση ενός υγιούς χώρου εργασίας. Αξιοποιώντας τις δεκαετίες ερευνών της Δρ Maslach, μπορούμε όλοι να μάθουμε πώς να αλλάξουμε το περιβάλλον εργασίας μας προς το καλύτερο.
"Όταν εστιάζεις μόνο στα αρνητικά ενός ανθρώπου, ενός εργαζομένου, ξεχνάς εντελώς για ποιο λόγο νιώθει έτσι".
Christina Maslach
PhD, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Μπέρκλεϊ
Έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με τη νοοτροπία, την κίνηση, τη διατροφή, την αποκατάσταση ή τον ύπνο; Θέλεις να προτείνεις έναν καλεσμένο ή ένα θέμα; Στείλε email στη Jaclyn στη διεύθυνση trained@nike.com και θα το λάβει υπόψη της.