Ζήσε την ιστορία του Nike Blazer
Από το 1972 που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, το Nike Blazer καθιερώθηκε ως ένα εμβληματικό, καθημερινό μοντέλο. Το Nike Blazer, το οποίο κυκλοφορεί σε μεσαίο και χαμηλό προφίλ, με κλασικές και ανανεωμένες χρωματικές παλέτες και υλικά, συνεχίζει να βρίσκει νέους τρόπους για να αναδείξει τον λιτό και απλό σχεδιασμό του. Επίλεξε από μια ποικιλία ανδρικών και γυναικείων στυλ ή σχεδίασε τη δική σου προσαρμοσμένη εμφάνιση για να δημιουργήσεις το ιδανικό Blazer για εσένα.