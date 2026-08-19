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Nike Blazer

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Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid Παπούτσι skateboarding
Nike SB Zoom Blazer Mid
Παπούτσι skateboarding
94,99 €
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT Παπούτσια skateboarding
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Παπούτσια skateboarding
79,99 €
Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid Παπούτσια skateboarding
Nike SB Zoom Blazer Mid
Παπούτσια skateboarding
94,99 €

Ζήσε την ιστορία του Nike Blazer

Από το 1972 που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, το Nike Blazer καθιερώθηκε ως ένα εμβληματικό, καθημερινό μοντέλο. Το Nike Blazer, το οποίο κυκλοφορεί σε μεσαίο και χαμηλό προφίλ, με κλασικές και ανανεωμένες χρωματικές παλέτες και υλικά, συνεχίζει να βρίσκει νέους τρόπους για να αναδείξει τον λιτό και απλό σχεδιασμό του. Επίλεξε από μια ποικιλία ανδρικών και γυναικείων στυλ ή σχεδίασε τη δική σου προσαρμοσμένη εμφάνιση για να δημιουργήσεις το ιδανικό Blazer για εσένα.