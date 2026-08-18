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Σακίδια και τσάντες για γυναίκες

(137)
Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Σακίδιο (26 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear RPM
Σακίδιο (26 L)
94,99 €
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Σακίδιο (32 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Varsity Elite
Σακίδιο (32 L)
79,99 €
Nike Air Sport 2
Nike Air Sport 2 Τσάντα γκολφ
Nike Air Sport 2
Τσάντα γκολφ
249,99 €
Nike Aura
Nike Aura Χιαστί τσάντα (5 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Aura
Χιαστί τσάντα (5 L)
34,99 €
Nike Aura
Nike Aura Σακίδιο (24 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Aura
Σακίδιο (24 L)
59,99 €
Nike
Nike Σακίδιο (21 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike
Σακίδιο (21 L)
37,99 €
Nike Commute
Nike Commute Τσάντα tote (20 L)
Μόλις κυκλοφόρησε
Nike Commute
Τσάντα tote (20 L)
59,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Σακίδιο 2.0 (23 L)
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Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Heritage
Σακίδιο 2.0 (23 L)
34,99 €
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Tote τσάντα (22 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Heritage 2.0
Tote τσάντα (22 L)
29,99 €
Nike Heritage Eugene 2.0
Nike Heritage Eugene 2.0 Σακίδιο (20 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Heritage Eugene 2.0
Σακίδιο (20 L)
49,99 €
Nike Aura
Nike Aura Χιαστί τσάντα Floral Crescent (4 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Aura
Χιαστί τσάντα Floral Crescent (4 L)
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Τσάντα ώμου RPM (26 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear
Τσάντα ώμου RPM (26 L)
84,99 €
Nike Aura
Nike Aura Χιαστί τσάντα Crescent (4 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Aura
Χιαστί τσάντα Crescent (4 L)
34,99 €
Jordan
Jordan Τσαντάκι Monarch (1 L)
Jordan
Τσαντάκι Monarch (1 L)
59,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Τσάντα προπόνησης (Extra Small, 24 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia
Τσάντα προπόνησης (Extra Small, 24 L)
34,99 €
Jordan
Jordan Σακίδιο Blacktop (25 L)
Jordan
Σακίδιο Blacktop (25 L)
74,99 €
Nike Gym Club
Nike Gym Club Τσάντα προπόνησης (24 L)
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Gym Club
Τσάντα προπόνησης (24 L)
47,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Τσάντα χιαστί 2.0 (4 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Heritage
Τσάντα χιαστί 2.0 (4 L)
27,99 €
Nike Premium
Nike Premium Σακίδιο (21 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Premium
Σακίδιο (21 L)
47,99 €
Nike One
Nike One Tote τσάντα (25 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Tote τσάντα (25 L)
89,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Σακίδιο (μέγεθος M, 24 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia
Σακίδιο (μέγεθος M, 24 L)
44,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Μίνι σακίδιο (6 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Heritage
Μίνι σακίδιο (6 L)
32,99 €
Nike Aura
Nike Aura Τσαντάκι μέσης Floral (2 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Aura
Τσαντάκι μέσης Floral (2 L)
39,99 €
Nike Aura
Nike Aura Χιαστί τσάντα με φλοράλ σχέδιο (5 L)
Nike Aura
Χιαστί τσάντα με φλοράλ σχέδιο (5 L)
39,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Χιαστί τσάντα (1 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Heritage
Χιαστί τσάντα (1 L)
27,99 €
Nike Aura
Nike Aura Σακίδιο με φλοράλ σχέδιο (24 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Aura
Σακίδιο με φλοράλ σχέδιο (24 L)
64,99 €
Nike Heritage Eugene
Nike Heritage Eugene Tote τσάντα (63 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Heritage Eugene
Tote τσάντα (63 L)
64,99 €
Nike Utility Elite
Nike Utility Elite Σακίδιο (37 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Utility Elite
Σακίδιο (37 L)
109,99 €
Nike
Nike Λεπτό τσαντάκι μέσης για τρέξιμο 4.0
Μόλις κυκλοφόρησε
Nike
Λεπτό τσαντάκι μέσης για τρέξιμο 4.0
27,99 €
Nike
Nike Σακίδιο (21 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike
Σακίδιο (21 L)
37,99 €
Nike Heritage Sweep
Nike Heritage Sweep Σακίδιο Nike Tech (25 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Heritage Sweep
Σακίδιο Nike Tech (25 L)
49,99 €
Nike Hayward Patrol
Nike Hayward Patrol Χιαστί τσάντα (4 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Hayward Patrol
Χιαστί τσάντα (4 L)
44,99 €
Nike Heritage Premium
Nike Heritage Premium Χιαστί τσάντα (3 L)
Nike Heritage Premium
Χιαστί τσάντα (3 L)
49,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Γυναικείο τσαντάκι μέσης
Κορυφαίο σε πωλήσεις
NikeSKIMS
Γυναικείο τσαντάκι μέσης
59,99 €
Τσέλσι 25/26
Τσέλσι 25/26 Σακίδιο Nike Heritage
Τσέλσι 25/26
Σακίδιο Nike Heritage
39,99 €
Nike Commute
Nike Commute Χιαστί τσάντα Nike Tech (1 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Commute
Χιαστί τσάντα Nike Tech (1 L)
29,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Τσάντα με κορδόνι που σφίγγει (18 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia
Τσάντα με κορδόνι που σφίγγει (18 L)
19,99 €
Nike Commute
Nike Commute Σακίδιο (25 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Commute
Σακίδιο (25 L)
69,99 €
Nike Heritage Eugene 2.0
Nike Heritage Eugene 2.0 Χειμερινό σακίδιο (20 L)
Nike Heritage Eugene 2.0
Χειμερινό σακίδιο (20 L)
54,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Χιαστί τσαντάκι κάμερας (3 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Heritage
Χιαστί τσαντάκι κάμερας (3 L)
37,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος M, 60 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia
Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος M, 60 L)
44,99 €
Μπαρτσελόνα 25/26
Μπαρτσελόνα 25/26 Σακίδιο Nike Heritage Aop
Μόλις κυκλοφόρησε
Μπαρτσελόνα 25/26
Σακίδιο Nike Heritage Aop
39,99 €
Jordan
Jordan Σακίδιο Collectors (40,6 L)
Jordan
Σακίδιο Collectors (40,6 L)
119,99 €
Nike Academy
Nike Academy Σακίδιο (μέγεθος M, 24 L)
Nike Academy
Σακίδιο (μέγεθος M, 24 L)
37,99 €
Nike Heritage Sweep
Nike Heritage Sweep Σακίδιο (25 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Heritage Sweep
Σακίδιο (25 L)
47,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα προπόνησης Element (48,5 L)
Jordan
Τσάντα προπόνησης Element (48,5 L)
49,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Τσάντα για παπούτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia
Τσάντα για παπούτσια
19,99 €
Nike
Nike Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (24 L)
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike
Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (24 L)
39,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Τσάντα γυμναστηρίου (μέγεθος S, 41 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia
Τσάντα γυμναστηρίου (μέγεθος S, 41 L)
42,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα γυμναστηρίου Collectors (45 L)
Jordan
Τσάντα γυμναστηρίου Collectors (45 L)
149,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Τσάντα χιαστί (4 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Heritage
Τσάντα χιαστί (4 L)
27,99 €
Nike Utility Power
Nike Utility Power Σακίδιο (33 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Utility Power
Σακίδιο (33 L)
94,99 €
Jordan
Jordan Σακίδιο Element Pro (33 L)
Jordan
Σακίδιο Element Pro (33 L)
84,99 €
Nike Icon Air Max 90
Nike Icon Air Max 90 Πορτοφόλι καρτών
Nike Icon Air Max 90
Πορτοφόλι καρτών
29,99 €
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Τσάντα με κορδόνι που σφίγγει (12 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Heritage 2.0
Τσάντα με κορδόνι που σφίγγει (12 L)
22,99 €
Nike Heritage Air Max
Nike Heritage Air Max Σακίδιο (25 L)
Nike Heritage Air Max
Σακίδιο (25 L)
39,99 €
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Εμπριμέ σακίδιο (32 L)
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Varsity Elite
Εμπριμέ σακίδιο (32 L)
84,99 €
Παρί Σεν Ζερμέν 25/26
Παρί Σεν Ζερμέν 25/26 Σακίδιο Nike Heritage SP
Μόλις κυκλοφόρησε
Παρί Σεν Ζερμέν 25/26
Σακίδιο Nike Heritage SP
39,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Σακίδιο (32,9 L)
Jordan Sport
Σακίδιο (32,9 L)
99,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Σακίδιο (30 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Academy Team
Σακίδιο (30 L)
42,99 €
Nike Academy
Nike Academy Ποδοσφαιρικό σακίδιο (μέγεθος L, 30 L)
Nike Academy
Ποδοσφαιρικό σακίδιο (μέγεθος L, 30 L)
47,99 €
Nike Commute
Nike Commute Χιαστί τσάντα (1 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Commute
Χιαστί τσάντα (1 L)
29,99 €
Nike Icon Air Force 1
Nike Icon Air Force 1 Πορτοφόλι καρτών
Nike Icon Air Force 1
Πορτοφόλι καρτών
24,99 €
Jordan
Jordan Σακίδιο Element (23,7L)
Jordan
Σακίδιο Element (23,7L)
64,99 €
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Τσάντα για παπούτσια προπόνησης (11 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia 9.5
Τσάντα για παπούτσια προπόνησης (11 L)
22,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα προπόνησης Element (48,5 L)
Jordan
Τσάντα προπόνησης Element (48,5 L)
49,99 €
Nike Commute
Nike Commute Τσάντα sling (8 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Commute
Τσάντα sling (8 L)
49,99 €
Jordan
Jordan Σακίδιο Collectors (31,5 L)
Jordan
Σακίδιο Collectors (31,5 L)
134,99 €
Σακίδιο Academy Μπαρτσελόνα 2026/27
Σακίδιο Academy Μπαρτσελόνα 2026/27 Σακίδιο Nike Academy
Σακίδιο Academy Μπαρτσελόνα 2026/27
Σακίδιο Nike Academy
49,99 €
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος Large, 95 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia 9.5
Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος Large, 95 L)
49,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα προπόνησης Element (68,8 L)
Jordan
Τσάντα προπόνησης Element (68,8 L)
54,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος L, 95 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia
Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος L, 95 L)
49,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Τσάντα γυμναστηρίου (μέγεθος S, 41 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia
Τσάντα γυμναστηρίου (μέγεθος S, 41 L)
42,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα γυμναστηρίου Collectors (45 L)
Jordan
Τσάντα γυμναστηρίου Collectors (45 L)
149,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Τσάντα χιαστί (4 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Heritage
Τσάντα χιαστί (4 L)
27,99 €
Nike Utility Power
Nike Utility Power Σακίδιο (33 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Utility Power
Σακίδιο (33 L)
94,99 €
Jordan
Jordan Σακίδιο Element Pro (33 L)
Jordan
Σακίδιο Element Pro (33 L)
84,99 €
Nike Icon Air Max 90
Nike Icon Air Max 90 Πορτοφόλι καρτών
Nike Icon Air Max 90
Πορτοφόλι καρτών
29,99 €
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Τσάντα με κορδόνι που σφίγγει (12 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Heritage 2.0
Τσάντα με κορδόνι που σφίγγει (12 L)
22,99 €
Nike Heritage Air Max
Nike Heritage Air Max Σακίδιο (25 L)
Nike Heritage Air Max
Σακίδιο (25 L)
39,99 €
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Εμπριμέ σακίδιο (32 L)
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Varsity Elite
Εμπριμέ σακίδιο (32 L)
84,99 €
Παρί Σεν Ζερμέν 25/26
Παρί Σεν Ζερμέν 25/26 Σακίδιο Nike Heritage SP
Μόλις κυκλοφόρησε
Παρί Σεν Ζερμέν 25/26
Σακίδιο Nike Heritage SP
39,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Σακίδιο (32,9 L)
Jordan Sport
Σακίδιο (32,9 L)
99,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Σακίδιο (30 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Academy Team
Σακίδιο (30 L)
42,99 €
Nike Academy
Nike Academy Ποδοσφαιρικό σακίδιο (μέγεθος L, 30 L)
Nike Academy
Ποδοσφαιρικό σακίδιο (μέγεθος L, 30 L)
47,99 €
Nike Commute
Nike Commute Χιαστί τσάντα (1 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Commute
Χιαστί τσάντα (1 L)
29,99 €
Nike Icon Air Force 1
Nike Icon Air Force 1 Πορτοφόλι καρτών
Nike Icon Air Force 1
Πορτοφόλι καρτών
24,99 €
Jordan
Jordan Σακίδιο Element (23,7L)
Jordan
Σακίδιο Element (23,7L)
64,99 €
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Τσάντα για παπούτσια προπόνησης (11 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia 9.5
Τσάντα για παπούτσια προπόνησης (11 L)
22,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα προπόνησης Element (48,5 L)
Jordan
Τσάντα προπόνησης Element (48,5 L)
49,99 €
Nike Commute
Nike Commute Τσάντα sling (8 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Commute
Τσάντα sling (8 L)
49,99 €
Jordan
Jordan Σακίδιο Collectors (31,5 L)
Jordan
Σακίδιο Collectors (31,5 L)
134,99 €
Σακίδιο Academy Μπαρτσελόνα 2026/27
Σακίδιο Academy Μπαρτσελόνα 2026/27 Σακίδιο Nike Academy
Σακίδιο Academy Μπαρτσελόνα 2026/27
Σακίδιο Nike Academy
49,99 €
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος Large, 95 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia 9.5
Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος Large, 95 L)
49,99 €
Jordan
Jordan Τσάντα προπόνησης Element (68,8 L)
Jordan
Τσάντα προπόνησης Element (68,8 L)
54,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος L, 95 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia
Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος L, 95 L)
49,99 €