3 αλλαγές στον τρόπο σκέψης για να σπάσεις την προπονητική στασιμότητα

Οι σωματικά εξαντλητικές προπονήσεις, όπως το τρέξιμο σε ένα δύσκολο μονοπάτι, μπορούν να εξαντλήσουν γρήγορα τα πνευματικά σου αποθέματα, με αποτέλεσμα να σε καθυστερήσουν ή να σε σταματήσουν εντελώς, λέει η Waite. Γι' αυτό, μερικές φορές, χρειάζεσαι έναν άκρως δικαιολογημένο και απόλυτο περισπασμό που θα σε βοηθήσει να ξεχάσεις τη σκληρή προσπάθεια που καταβάλλεις και να διατηρήσεις τη δυναμική σου.



Για την ακρίβεια, σε μία άλλη μελέτη του, ο Andersen διαπίστωσε ότι οι πνευματικοί περισπασμοί, σε αυτήν την περίπτωση μια μαθηματική εξίσωση, κατάφεραν να αποτρέψουν την κόπωση στη διάρκεια μιας άσκησης αντοχής για τον κορμό που εκτέλεσαν ασθενείς με πόνο στη μέση. Αυτό είναι ένα μόνο και εξαιρετικά συγκεκριμένο παράδειγμα για το πώς η πλήρης απόσπαση της προσοχής σου από αυτό που κάνει το σώμα σου σε βοηθά να συνεχίσεις χωρίς να αφήνεις το μυαλό σου να σε αποθαρρύνει.



Η τεχνική της αποσύνδεσης λειτουργεί καλύτερα σε ασκήσεις που έχεις εκτελέσει αρκετές φορές, ώστε να ξέρεις τα επόμενα βήματα, διαφορετικά, κινδυνεύεις να τραυματιστείς. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος: "Ιδίως όταν κάνεις την ίδια άσκηση ή προπόνηση στο ίδιο περιβάλλον, κάθε φορά που παίρνεις ανάσα, γνωρίζεις ακριβώς πού ήταν το σημείο που σε δυσκόλεψε την προηγούμενη φορά", λέει η Waite. "Σκέφτεσαι ότι πλησιάζεις σε αυτήν την πολύ δύσκολη ανηφόρα, στο πολύ ανώμαλο σημείο της διαδρομής ή στο σημείο όπου ο ήλιος σε χτυπάει αλύπητα". Αυτή η αρνητική προσδοκία μπορεί να έχει επιπτώσεις στη φυσιολογία σου. "Συνήθως σφίγγεις τους ώμους, παίρνεις πιο κοφτές αναπνοές και οι καρδιακοί παλμοί σου αυξάνονται αυτόματα", λέει η Waite. Με άλλα λόγια, σπαταλάς ενέργεια πριν ακόμα φτάσεις στο δύσκολο σημείο.



Τι πρέπει να κάνεις; Την επόμενη φορά που θα προσπαθήσεις αλλά δεν θα καταφέρεις να σπάσεις το ατομικό ρεκόρ σου σε μια ασφαλή περιοχή (άρα όχι στο πεζοδρόμιο), σκέψου να πάρεις τηλέφωνο ένα μέλος της οικογένειας ή έναν φίλο σου και να ξεκινήσετε μια πολύ ενδιαφέρουσα ή περίπλοκη συζήτηση. Εναλλακτικά, δοκίμασε ένα πνευματικό παιχνίδι: Για παράδειγμα, μπορείς να μετράς πόσους ανθρώπους είδες να φορούν κάτι μπλε στη διαδρομή τρεξίματός σου ή προσπάθησε να κουβεντιάσεις με τον φίλο σου με τον οποίο προπονείστε μαζί. Ο περισπασμός μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για να σημειώσεις πρόοδο. "Το μυαλό αποσπάται από τη δυσφορία", λέει η Waite και, ιδίως αν κάνεις μια θετική συζήτηση, "έχεις περισσότερες πιθανότητες να κρατήσεις μια χαλαρή και δεκτική στάση, να παίρνεις βαθιές ανάσες και να χρησιμοποιείς όλο το οξυγόνο στον αέρα αντί να περιορίζεις ακούσια τον εαυτό σου".



Αν μη τι άλλο, είναι άλλη μια ωραία ευκαιρία για να τα πεις με τον πατέρα σου.