Η παίκτρια του WNBA, Kayla McBride, μιλάει για το πόσο σημαντικό είναι να μπει σε προτεραιότητα η ψυχική υγεία για τους αθλητές

Podcast "Trained": Μίνι σειρά για την ψυχική υγεία: Kayla McBride
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Μπορεί η Kayla McBride να φορά το νούμερο 21, αλλά για τον εαυτό της είναι το νούμερο 1. Μάθε πώς άλλαξε τον τρόπο που παίζει αλλά και ολόκληρη τη ζωή της, εστιάζοντας στην ψυχική υγεία.
Το podcast "Trained" εξερευνά τις τελευταίες εξελίξεις στο ολιστικό fitness.
Για την Kayla McBride, το μπάσκετ δεν ήταν ποτέ απλώς ένα παιχνίδι. Ήταν μια διέξοδος από τα τραύματα της παιδικής της ηλικίας, αλλά και από τα ψυχολογικά προβλήματα της μετέπειτα ζωής της. Όμως, όταν ο κόσμος των σπορ μπήκε στον πάγο στη διάρκεια της πανδημίας, αναγκάστηκε να έρθει αντιμέτωπη με τον εαυτό της ως άτομο και όχι ως αθλήτρια. Στο τελευταίο επεισόδιο αυτής της μίνι σειράς τριών μερών για την ψυχική υγεία, η βετεράνος του WNBA συναντά την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer για να μας περιγράψει το ταξίδι της προς τη θεραπεία, με αφετηρία την απόφασή της να δημοσιοποιήσει την ιστορία της. Μιλά με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και για τα οφέλη που αποκόμισε όντας ευάλωτη: ένα μεγαλύτερο δέσιμο με την οικογένειά της και μια πιο ευτυχισμένη σχέση με το άθλημά της. Επίσης, εξηγεί πώς η συμμετοχή της στη συζήτηση για την ψυχική υγεία βοήθησε τους άλλους (αλλά και την ίδια) να καταλάβουν ότι οι αθλητές είναι κάτι παραπάνω από το νούμερο της φανέλας τους ή τα στατιστικά τους στο τέλος της σεζόν. Άκουσε και μάθε γιατί ρίχνοντας τις άμυνές σου και δίνοντας στους άλλους το περιθώριο να κάνουν το ίδιο, βοηθάς να δημιουργηθεί ένας κόσμος όπου η ψυχική υγεία έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα.
"Η ψυχική υγεία δεν είναι ένα παιχνίδι στο οποίο κερδίζεις ή χάνεις. Είναι ένα ταξίδι."
Kayla McBride
Τρεις φορές μέλος της ομάδας του All-Star Game του WNBA και παίκτρια των Minnesota Lynx
Έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με τη νοοτροπία, την κίνηση, τη διατροφή, την αποκατάσταση ή τον ύπνο; Θέλεις να προτείνεις έναν καλεσμένο ή ένα θέμα; Στείλε email στη Jaclyn στη διεύθυνση trained@nike.com και θα το λάβει υπόψη της.