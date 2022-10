Mamba Mentality: optimisme

Mantenir la positivitat no sempre ha estat fàcil, per exemple: Osaka ha estat perseguint un altre gram eslam des de les seves victòries consecutives als EUA i a Austràlia entre el 2018 i el 2019 i Anthony Davis ha vist com els Lakers va haver de suspendre la temporada a causa de la COVID-19. Però l’optimisme és un tret que està constantment present en atletes com aquests, que han après la Mamba Mentality del propi Kobe.



Anthony Davis creu que "l'optimisme és molt important en l'àmbit de l'esport en general, pel simple fet que no vols defallir. Hi haurà desafiaments i obstacles i, si no ets optimista, no ho podràs aguantar". Naomi i Anthony Davis en són un gran exemple. El seu optimisme mai no permet que les derrotes ni els contratemps els allunyin mai de la pista.