Mamba Mentality: honestedat

A primera vista, potser pensaràs que Sydney i Sky són dos pols oposats pel que fa a la seva experiència. Malgrat això, si parlem d'honestedat, són com dues gotes d'aigua. Sydney diu: "Sempre soc jo mateixa, sense complexos, i crec que és molt important per a les nenes com nosaltres ser sempre fidels a nosaltres mateixes".



Sky es posa a prova sent ella mateixa per millorar com a skater. "Soc molt exigent amb mi mateixa. Si em graven, he de fer els meus trucs perfectament. De fet, encara que em diguin que està bé o que no ho he fet malament, jo no em conformo i dedico hores a millorar".