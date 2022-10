Animar les nenes per crear connexions amb l'esport

Els experts asseguren que les nenes rendeixen millor des del punt de vista físic, mental, emocional i social quan tenen l'oportunitat de fer esport. Malgrat això, les nenes abandonen la pràctica de l'esport el doble de vegades que els nens. Nike treballa amb col·laboradors i experts per revertir aquesta tendència d'abandonar l'esport i ha creat la Guia d'assessorament per a nenes: un recurs per apoderar i donar suport a les joves atletes.



L'esport és molt potent per moltes raons: les lliçons que s'aprenen, la confiança que es desenvolupa i els vincles que es creen. Quan les nenes juguen, aprenen de les companyes, dels entrenadors, dels seus pares i d'altres que donaran forma al seu desenvolupament com a atletes i companyes d'equip per a tota la vida.



Els experts a la Women’s Sports Foundation van preguntar a les nenes què els agradava de practicar esport. La resposta més repetida va ser fer amigues i sentir-se part de l'equip. Un altre descobriment de la investigació és que quan a una nena li agrada l'entrenador o l'entrenadora que té, és molt més probable que vulgui continuar jugant en un futur. Dedicar un temps a conèixer les nenes de forma individual, donar prioritat als exercicis d'equip i assegurar-se que van canviant de parella són bones maneres de començar.



Els entrenadors que generen més impacte positiu en tots els esports i nivells són els que entrenen la persona i no la jugadora. Les persones involucrades en l'esport poden ser algunes de les persones més importants en la vida d'una nena. Per fomentar l'esport entre les nenes i que en facin un hàbit, centra't a crear connexions positives entre les jugadores, així com entre els entrenadors i les jugadores.