Mamba Mentality: coratge

Devin diu que "Kobe no estava preocupat pel que la gent diria que és un fracàs perquè ell tenia un objectiu final i estava disposat a fer tot el possible per aconseguir-ho". És una part important de la Mamba Mentality. Per afrontar les teves pors, les has de reconèixer i acceptar. Un cop restes importància a allò que t'espanta, ja no et podrà influir negativament. Per això, els atletes del nivell de Sabrina i Devin poden seguir endavant i guanyar.