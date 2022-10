Nike Training Club App

Valoracions de Nike Training Club

"Vaig seguir el pla per millorar la força al gimnàs de 8 setmanes a casa i m'ha anat genial! Encara que no tinc gaire equipament (vaig sortir-me'n amb manuelles, una pilota medicinal i una barra de dominades), els entrenaments eren prou variats i entretinguts perquè no fossin repetitius".

Tenint en compte que l'aplicació és gratuïta, t'ofereix tantes coses com d'altres que costen uns 10 € al mes. És molt fàcil d'utilitzar i et permet consultar el pla d'entrenament per dia, setmana o les vuit setmanes senceres. El pla va ajudar-me a mantenir la motivació i la forma durant el confinament".

"Aquesta és la millor aplicació que he trobat per als entrenaments a casa perquè crea un pla diari que s'adapta a l'alçada, el pes i els objectius de fitnes de cada persona. Pots afegir comentaris sobre el nivell de dificultat per descobrir entrenaments més personalitzats per a tu. Pots fins i tot reproduir música amb l'aplicació mentre t'entrenes. I el millor de tot és que és gratis".

"Si estàs començant o tens un nivell intermedi (o potser avançat), no hi ha res millor. Tinc aquesta aplicació des que vaig comprar un telèfon nou el febrer d'aquest any i és el millor regal que podia haver demanat. M'agrada moltíssim que hi hagi coneixements i ajuda disponibles per a tothom GRATIS".

Els plans per a principiants, de pes corporal i per mantenir la forma SÓN INCREÏBLES. Inclou una mescla d'entrenaments musculars i de càrdio i s'adapta per oferir-te la millor manera d'estar en forma, en centrar-se en el conjunt mentre segueixes el pla. Recomano aquesta aplicació a qualsevol persona que necessiti ajuda per començar i mantenir la motivació. T'ajuda de veritat, almenys en el meu cas. Moltes gràcies, NIKE!"