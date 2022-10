Mamba Mentality: determinació

Per a Kobe, la concentració consistia a centrar-te, disciplinar-te i millorar les teves habilitats. La seva era inigualable: sabia què volia aconseguir i com fer-ho. I no només per a ell, sinó per al seu equip, els seus amics i els seus companys com Diana Taurasi o atletes com Jewell Loyd, de qui va ser mentor. Descobreix com la Mamba Mentality les ha ajudat a desenvolupar la concentració i com pots fer-ho tu per aconseguir els teus objectius.