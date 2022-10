Inspira-les per ser valentes amb l'esport

Els experts asseguren que les nenes rendeixen millor físicament, mental, emocional i social quan tenen l'oportunitat de fer esport. Malgrat això, les nenes abandonen la pràctica esportiva el doble que els nens. Nike treballa amb col·laboradors i experts per capgirar aquesta tendència d'abandonar l'esport i ha creat la guia d'assessorament per a nenes: un recurs per apoderar i donar suport a les joves atletes.



L'esport, de vegades, implica alguns riscs. Aprendre una nova habilitat, fer un exercici desconegut o apostar per tu mateix contra la defensa són situacions vulnerables. I, encara que les nenes també reben missatges d'ànims quan fan bé les coses, no reben els mateixos comentaris positius quan proven de posar en pràctica una tècnica nova i fallen.



En el context esportiu, això vol dir que les nenes poden dubtar a provar coses noves si no creuen que se'n sortiran. Però si mai no intenta fer una passada arriscada, evita cercar la pilota o competir en allò que li agrada, es perdrà moltes experiències increïblement bones.



Imagina't una nena que s'arrisca fins i tot quan no sap si el xut sortirà bé. O una nena que neda amb estil papallona quan la seva millor habilitat és l'estil lliure. Potser a una altra li han marcat vuit gols, però el que recordarà és que n'ha parat un. Aquestes nenes han après a ser atrevides i això marcarà la diferència a l'esport i a la seva vida.



Dona un cop d'ull a aquesta TED Talk per saber més sobre educar les nenes a ser atrevides.