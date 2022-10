Celebra el progrés de les nenes en l'esport, i no només les victòries

Els experts asseguren que les nenes rendeixen millor des del punt de vista físic, mental, emocional i social quan tenen l'oportunitat de fer esport. Malgrat això, les nenes abandonen la pràctica de l'esport el doble de vegades que els nens. Nike treballa amb col·laboradors i experts per revertir aquesta tendència d'abandonar l'esport i ha creat la Guia d'assessorament per a nenes: un recurs per apoderar i donar suport a les joves atletes.



Veure com millores en alguna cosa et fa sentir un gran poder. Les nenes volen entrenadors que les ajudin a sentir-se bé amb el seu progrés, sigui quin sigui el resultat del partit. Aquí és on s'aprenen les lliçons i on l'esport troba el seu significat. Cada swing, passada, esprint o xut el consolida, però també cada error, cada caiguda i cada cop de mala sort.



En l'àmbit de l'assessorament personal, això rep el nom d'"aprenentatge del mestratge": un conjunt de tècniques que promouen la motivació i l'esforç, desenvolupen les habilitats atlètiques i redueixen l'ansietat. Els entrenadors que utilitzen l'aprenentatge del mestratge creen oportunitats perquè la gent jove s'impliqui i es faci responsable del seu aprenentatge. Un entrenador amb que fa servir aquesta tècnica se centra en:



Els aspectes que l'atleta pot controlar: quan un entrenador se centra en allò que un atleta pot controlar, com ara l'esforç, provar coses noves o persistir en pràctiques difícils, ajuda l'atleta a desenvolupar els fonaments per rendir en general i no només se centra en el resultat final. Centrar-se en els aspectes que poden controlar també ajuda els atletes a crear el seu propi camí i a descobrir en quin tipus de jugador es converteixen.



Petites victòries: ningú no agafa una raqueta de tennis i es converteix en Serena Williams en un dia. Si una nena que comença a jugar només es compara amb Serena (o amb la millor jugadora del seu equip), és molt probable que se senti decebuda. Per evitar-ho, felicita-la per les seves petites fites: la primera vegada que la pilota passi per sobre de la xarxa, el seu intercanvi de cops més llarg o la primera vegada que ho doni tot amb un servei elevat. Així, estarà sempre motivada per seguir aprenent.



Treure importància als errors: sovint, les nenes interpreten els errors de manera diferent que els nens. S'ho solen prendre més personalment, cosa que pot fer que es rendeixin més ràpidament per evitar el malestar. Aprendre a superar mentalment els errors les ajuda a desenvolupar la confiança, centrar-se en el partit següent i divertir-se.



Les nenes volen saber que estan progressant: no només estar informades sobre les victòries i les derrotes, sinó sobre la millora de les seves habilitats. Ningú no neix amb un trofeu d'un campionat sota l'aixella. El progrés requereix temps, i això vol dir que és tan important celebrar les victòries diàries (millora d'habilitats, esforç, motivació i treball en equip) com celebrar les victòries dels partits i els punts que s'han marcat.