Mamba Mentality: passió

Sense passió, no pots inspirar els atletes. La passió és la que transmet la Mamba Mentality a molts dels atletes actuals i futurs, ja que s'esforcen per ser tan bons jugadors com poden. Què és la passió per a la resta dels nostres atletes de la Mamba Week?



Per a Devin Booker, consisteix a "perseguir els teus objectius". Sabrina Ionescu ens explica que es tracta de "comprometre's a aprendre a millorar al màxim". Per a Sydney Leroux, és "la motivació per seguir esforçant-te de valent i per seguir endavant". Jewell Loyd considera que hi ha passió quan "no pots deixar de pensar-hi. Quan tinc passió, sento una emoció especial".



S'aprecia en el sentiment i l'entusiasme de tot el que fan els atletes dins i fora de la pista. Fes que Kobe se senti orgullós i deixa que la passió porti el teu estil de joc a un nivell superior.