Fomentar la constància de les nenes amb l'esport

Les nenes volen fer esport. Volen moure's, competir, arriscar-se i sentir que formen part d'un grup. El que costa és involucrar-les, assegurar que disposen de l'equipament necessari (com ara sostenidors esportius i gomes per als cabells) i mantenir el seu interès.



Els experts asseguren que les nenes rendeixen millor des del punt de vista físic, mental, emocional i social quan tenen l'oportunitat de fer esport. Malgrat això, les nenes abandonen la pràctica d'esport el doble de vegades que els nens. Per a les nenes en comunitats urbanes, les estadístiques són encara pitjors.



La bona notícia és que tots podem fer alguna cosa perquè les nenes juguin i continuïn jugant. Les nenes necessiten uns factors que són vitals per crear una connexió positiva i transcendental amb l'esport:



L'oportunitat de formar part de l'equip, de competir, de fer amigues i de connectar tant amb les seves companyes com amb els adults del seu voltant.





de formar part de l'equip, de competir, de fer amigues i de connectar tant amb les seves companyes com amb els adults del seu voltant. Els models a seguir que tenen també són molt importants, com ara les entrenadores i les persones que formen part de les seves vides i que valoren positivament les atletes femenines. Les nenes que tinguin aquests avantatges tindran més possibilitats de continuar jugant quan siguin grans.





també són molt importants, com ara les entrenadores i les persones que formen part de les seves vides i que valoren positivament les atletes femenines. Les nenes que tinguin aquests avantatges tindran més possibilitats de continuar jugant quan siguin grans. Per últim, per tal que segueixin jugant, hem de crear una cultura de l'esport que inclogui i reti homenatge a les nenes. I això comença amb la cultura que creem als nostres equips.



Nike treballa amb col·laboradors i experts per capgirar aquesta tendència d'abandonar l'esport. Els adults que formen part de la vida de les nenes poden ser els campions i els aliats en aquest esforç per crear experiències positives per a elles a la pista, al camp i per tot arreu on practiquin esport. Hem creat aquesta guia com a punt de partida. Si vols obtenir més informació, dona un cop d'ull a aquests consells.