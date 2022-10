Adapta els espais esportius per a les nenes

Els experts asseguren que les nenes rendeixen millor des del punt de vista físic, mental, emocional i social quan tenen l'oportunitat de fer esport. Malgrat això, les nenes abandonen la pràctica d'esport el doble de vegades que els nens. Nike treballa amb col·laboradors i experts per capgirar aquesta tendència d'abandonar l'esport i ha creat la Guia d'assessorament per a nenes: un recurs per apoderar i donar suport a les joves atletes.



La realitat és que l'equipament i els espais esportius no estan normalment dissenyats per a nenes. I aquesta situació es reafirma involuntàriament de moltes maneres. Creuar tot el parc per trobar un bany o haver d'utilitzar els uniformes prestats de l'equip dels nens transmet el missatge que les nenes no són una prioritat. L'equipament de protecció no sempre està dissenyat per a les nenes, i el resultat pot ser un equipament incòmode que no s'adapta a elles i, fins i tot, insegur.



Moltes vegades han de conformar-se i això té un impacte negatiu en la seva experiència amb l'esport.



Les nenes necessiten roba que s'adapti a elles, espais pròxims, nets i segurs per a les seves necessitats higièniques, i entrenaments en llocs i hores que no suposin un risc per a la seva seguretat. Potser no pots construir un bany que sigui millor, però a l'hora de planificar els entrenaments i triar les ubicacions pots crear un espai segur i còmode tenint en compte aquestes necessitats.



I recorda que a moltes nenes no les animen a jugar. El fet d'anar-hi ja és un risc i, per tant, és vital crear un entorn positiu i saludable perquè se sentin segures i s'ho passin bé sense ser discriminades.