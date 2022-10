L'esperit competitiu de les nenes en l'esport

Els experts asseguren que les nenes rendeixen millor des del punt de vista físic, mental, emocional i social quan tenen l'oportunitat de fer esport. Malgrat això, les nenes abandonen la pràctica de l'esport el doble de vegades que els nens. Nike treballa amb col·laboradors i experts per revertir aquesta tendència d'abandonar l'esport i ha creat la Guia d'assessorament per a nenes: un recurs per apoderar i donar suport a les joves atletes.



A les nenes els encanta jugar i juguen fort. Els estudis ho confirmen: tres quartes parts de les nenes afirmen que la part competitiva és el que més els agrada dels esports. També els agrada jugar en equips que se centrin a guanyar i també a passar-s'ho bé. Sabem que les nenes no són fràgils i que no tenen més possibilitats de fer-se mal que els nens. I el més important, volen jugar.



Això no vol dir que hagin de donar-ho tot o portar el compte dels punts que marquen en cada entrenament, però sí que has de fer que competeixin de manera amigable sense deixar d'aprendre les habilitats clau.



Els millors esports són els que mantenen els nens i les nenes en moviment, i minimitzen els moments de descans. Els esports que ensenyen comunicació, treball en equip, resolució de problemes i habilitats motrius són ideals. Aquí pots veure activitats fàcils i divertides per ensenyar aquests conceptes i ajudar les nenes a mantenir el ritme.



Volem que els nens i les nenes estiguin en moviment, i ells també ho volen. Per tant, modifica els jocs d'eliminació com ara fet i amagar. Per exemple, una versió modificada del joc podria ser que la jugadora que agafen ha d'estar quieta durant cinc segons i cridar el nom del seu jugador o equip preferit. Llavors, la jugadora fa un salt i torna al joc.



Poder competir també significa que les nenes han de tenir la roba adequada, no només per a l'esport, sinó també per als seus cossos. Si una nena se sent incòmoda o, de sobte, no vol jugar, potser necessita un equipament específic, com ara uns sostenidors esportius. Tracta el tema de la manera més convenient per a la nena, amb el pare, la mare o un tutor, perquè pugui jugar amb seguretat i comoditat.