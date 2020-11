Sis hàbits de l'actitud d'un atleta

3. Troba el teu objectiu.

Potser no ho saps, però, tens una reserva de motivació infinita que pots fer servir quan vulguis i sempre que hagis identificat un "perquè": un objectiu clau que t'ajuda a seguir quan t'enfrontes a un repte. Per als atletes d'elit, el "perquè" és un motiu personal i, sovint, emocional. LeBron i Serena, per exemple, afirmen que el seu objectiu és inspirar els més petits amb orígens o situacions similars als seus, per aconseguir la grandesa. Cada vegada que vulguis trobar el teu objectiu, comença per allò que et resulta gratificant o que t'enorgulleix. Si així no el trobes, inspira't en les estrelles de l'NBA i del tennis que ho donen tot per la propera generació i centra't en algú del teu cercle proper. Centrar-nos en les necessitats de la resta ens ajuda a motivar-nos, a conèixer el nostre estat físic i, fins i tot, a esforçar-nos més del que ho fem habitualment.



4. Tingues valentia.

"La valentia" és la combinació de la passió i la perseverança que ens ajuda a aconseguir els nostres objectius a llarg termini. Tots els entrenadors busquen aquest valor en els atletes. La manera més fàcil de comprovar el teu és fer-te un seguiment. Acabes allò que comences? Te'n recordes de què havies de fer primer? Si no saps com respondre a aquestes preguntes, posa't un petit objectiu que puguis aconseguir en un parell de dies (fer un àpat sense carn tres dies a la setmana en lloc de fer-te vegà completament). Si aconsegueixes el que t'has proposat, segueix intentant-ho. Afegeix un altre dia, i un altre, i així successivament fins que siguin mesos i, potser, anys. Aconseguir petits objectius a sovint t'ajuda a tenir més valor, i això pot fer que aconseguir els teus grans somnis sigui una realitat.



5. Dona-li importància al procés.

Els atletes d'elit sovint depenen de les seves rutines diàries, pràcticament obsessives, per mantenir les seves tasques programades i visualitzar els objectius. Durant el dia a dia, la creació d'un "procés" eficient pot ser tan senzill com una programació rigorosa. Comprova la teva rutina i fes-te aquestes preguntes: és constant? (les tasques es desenvolupen amb una cadència continua i et resulten gratificants), inclou repeticions? (les tasques són iguals i les pots mecanitzar), inclou un programa d'acció? (tasques a curt termini que es converteixen en objectius a llarg termini), prioritza el teu objectiu? (el teu "perquè" sempre està present a la ment). I, per últim, la portes a terme amb tolerància? (mai et tortures pels fracassos) Aquesta última pregunta és clau per assegurar-te que pots continuar amb el procés a llarg termini.



6. Domina allò que et proposis.

La definició més senzilla de "control" es basa en responsabilitzar-se per complet del teu progrés, sense cap mena d'excusa i sense culpar-se. És una de les lliçons més importants que converteix els grans talents en grans atletes, ja que saben que el seu rendiment depèn del control. Com en el procès, també hi ha una sèrie de preguntes per garantir que l'estàs aplicant correctament: estàs actuant de manera responsable? (et fas càrrec de les situacions quan és necessari), actues en conseqüència? (tens disposició per acceptar els bons i els mals resultats), aportes fiabilitat? (tens control dia rere dia), et compromets (fas més del que s'espera). El fet d'assumir el control significa que tens una capacitat de lideratge autèntica. Es pot confiar en tu i dones més del que esperen de tu i aquest és el motiu pel qual dominar el control no només et beneficia a tu. També als teus companys d'equip, família i amics, que saben que poden comptar amb tu en els bons moments i en els no tan bons.