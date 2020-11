Visualitza com passa per fer que passi

1. Desperta't i crea.

Just després de despertar-te, atura't cinc minuts per fer una "visualització de processos". Visualitza totes les accions necessàries per assolir el teu objectiu i escriu-les. Imaginem que vols resoldre d'una vegada per sempre un conflicte amb un familiar que s'ha allargat setmanes. Visualitza't enviant un missatge per acordar una trucada, meditant o fent exercici per concentrar-te abans de la trucada, parlant amb calma transmetent el missatge que vols i comprant una targeta per enviar-la-hi després. A continuació, fes exactament el que t'has imaginat. "Això millora la teva confiança i, si es practica de manera constant, estaràs dient al cervell que et mereixes l'èxit, ja que estàs actuant segons el teu pla", ens explica Michael Ceely, psicoterapeuta i entrenador de rendiment mental a Berkeley (Califòrnia). "A més, el fet que la primera cosa que facis de bon mati sigui aquesta tècnica garanteix que la teva ment tindrà temps per registrar el teu pla visual abans que ho duguis a terme en la vida real", afegeix Ceely.



També és un pas molt útil per dominar abans d'avançar a objectius més difícils que puguin fer por o semblar poc realistes de cop i volta. "Aprèn a rebobinar les imatges i tornar a començar lentament si creus que no són adequades", ens recomana Fifer. "Per últim, amb la pràctica guanyaràs més control i capacitat de manipular les imatges per assolir exactament les experiències que vols viure", assenyala.



2. Visualitza els detalls.

Segons Chu, quan imagines tots els detalls, totes les situacions i totes les emocions involucrades en aconseguir el teu objectiu, el que fas és practicar com assoliràs l'èxit amb accions concretes en lloc de pensar simplement en aconseguir una cosa. "Per fer-ho bé, has d'involucrar els cinc sentits tant com puguis i imaginar com s'apliquen al teu objectiu", ens explica Anna Hennings, consultora de rendiment mental a Austin.



Si el teu objectiu és escalar una muntanya, visualitza el tacte de les roques que puges, l'olor de la natura, la vista de la vall sota els teus peus, el so del vent i el sabor del dinar que menjaràs al cim. Si el que vols és aconseguir la feina dels teus somnis, visualitza la roba que portaràs a l'entrevista, el glop de cafè que faràs just abans, la música que escoltaràs per relaxar-te, etc. "Si pots imaginar-te tots els detalls, els teus pensaments es faran més reals", assegura Chu.



3. Recorda els teus millors resultats.

"Rememorar un esdeveniment d'èxit pot ajudar-te a identificar els teus punts forts i els passos que has fet per assolir un resultat concret. Així, et prepares millor per repetir aquests resultats" ens explica Hennings. També pot ajudar-te a obtenir l'energia i la confiança d'una victòria anterior, cosa que és especialment útil si tens dubtes sobre la teva habilitat.



Si no pots fer servir cap moment semblant al teu objectiu actual, no passa res. Pensa en un moment amb una tranquil·litat absoluta, molt emocionant o increïblement fort. Llavors, utilitza aquest moment "per influir i conduir les teves emocions i el teu estat físic en el present", diu Hennings. Per exemple, si vols fer una presentació virtual, però mai no n'has fet cap enfront d'una classe enorme, torna a un moment en què vares aconseguir temperar els nervis ràpidament, com una primera cita. "O també pots fer servir el rendiment passat d'altres persones", assenyala Hennings. Observa bé algú que fa la tasca amb èxit, para atenció en el que va funcionar i després visualitza't millorant la teva activitat aprofitant el que has après.



4. Imagina la situació contrària

Si alguna vegada perds la motivació per a alguna cosa, prova de fer un truc anomenat "visualització negativa". "Imagina com seria la vida si ocorregués el contrari, si no assolissis el teu objectiu", ens proposa la Dra. Laurie Santos, professora de psicologia i cap del Silliman College de la Universitat de Yale. Visualitza't patint una lesió que t'impedeixi anar de viatge o una pèrdua de memòria que no et permeti escriure la teva novel·la. "Només aquest petit canvi de mentalitat fa que valoris més els teus progressos", assenyala Santos.



"És molt senzill: sovint ens conformem i ens avorrim a mesura que ens acostumem a les mateixes coses, tot i que potser ens agradin molt. Però la visualització negativa ens pot treure d'aquesta mentalitat", ens explica. La propera vegada que no tinguis ànims per posar-te les sabatilles o per començar a escriure, visualitza't perdent la capacitat de fer-ho i és molt probable que recuperis la teva motivació



"Has de tenir en compte que, tot i que la visualització pot ajudar-te a creuar la línia de meta d'una marató, encara has d'entrenar-te per millorar la teva resistència si mai no has recorregut distàncies llargues", adverteix Chu. El mateix principi s'aplica a aprendre a tocar el piano o reduir la despesa de plàstics: has d'esforçar-te. Després de tot, l'objectiu final és aconseguir el que has visualitzat per veure el que pots fer.