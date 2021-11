Com i per què assumir la incertesa, segons els experts en psicologia

En lloc de preocupar-te per com gestionar una nova situació, pensa en com has afrontat experiències complicades en el passat, com ara viure en mig d'una pandèmia. "Potser l'enginy i l'optimisme són els teus punts forts", diu Buckley. "Saps que ja t'han funcionat abans i, per tant, et poden tornar a funcionar una altra vegada".

Conèixer els factors que t'han ajudat a tirar endavant és més important que limitar-se a dir que ho tens controlat. Buckley ens explica que, d'aquesta manera, el cervell disposa de proves que evidencien les habilitats necessàries per fer front a una situació. T'adones que, tot i que et mous cap a un territori desconegut, ets conscient que ja hi has estat, te n'has sortit i ho pots tornar a fer.