Com pots perfeccionar el procés

01. Compromís a llarg termini.

Per definició, perquè un procés sigui durador i no un esdeveniment puntual (o una rutina de cada dues setmanes) necessites repetir tots els elements que el comprenen. Per exemple, entrenaments i àpats saludables, o una hora aprenent a llegir partitures musicals i una altra tocant acords. Si el compromís a llarg termini t'espanta o et falta motivació, recorda que quan ratlles una tasca de la llista, la propera vegada et resulta més fàcil, i això crea Constància, diu la Dra. Cacioppo.



02. Perfecciona l'estratègia.

Tenir un procés no és el mateix que intentar fer-ho tot (siguem sincers, ningú pot fer-ho tot). Les persones amb èxit se centren en allò que volen assolir i en allò específic que necessiten per aconseguir-ho, afirma la Dra. Cacioppo. És per això que els millors atletes perioditzen l'entrenament en blocs centrats en components individuals del rendiment, com ara la força, la velocitat o la resistència, perquè una cosa no interfereixi amb l'altra (i com que són tolerants amb si mateixos, saben que tenen una quantitat limitada de temps i d'energia)



En comptes de tractar de fer multitasques per arribar abans a la línia de meta, crea plans d'acció que especifiquin com, quan i on faràs cada cosa (aquests plans es diuen intencions d'implementació). Els estudis demostren que aquesta planificació et pot ajudar a aconseguir un sol objectiu a la vegada però que és molt menys efectiva quan proves d'aconseguir diverses fites.



03. Respira.

Una vegada has establert un procés que et funciona, la Dra. Cacioppo afirma que no passa res si alguns elements s'automatitzen amb el temps. Això, en realitat, és un fet positiu: vol dir que estàs adoptant hàbits saludables i que estàs donant a la teva ment (la que ho ha fet possible) el descans que necessita.



Ja saps el que diuen: confia en el procés.