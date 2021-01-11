Com trobar el teu propòsit per motivar-te

Aconsegueix una motivació infinita amb el mètode del "per què"
Consells
Si coneixes el teu objectiu et pot resultar més fàcil enfrontar-te amb les situacions difícils. T'expliquem com trobar-lo i què has de fer si el perds de vista.
Siguem realistes: tant se val com d'importants siguin la feina i les aficions, ja que no poden definir qui ets ni els motius pels quals fas les coses que fas. Aquest seria el teu "per què", el teu objectiu i, quan aprens a distingir-lo del "què" i del "com", pots aconseguir una sensació de motivació infinita.
La perseverança està relacionada amb el benestar físic i mental i amb la longevitat. "El 'per què' és un principi rector, una estrella polar personal. Motiva la direcció que prenem i les accions del dia a dia, i no sol canviar mai, independentment de les circumstàncies", afirma la Dra. Nicole Detling, entrenadora de rendiment mental i coautora del llibre "Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance". No podem evitar que les circumstàncies, tant si són rellevants com si són més insignificants, canviïn. Les nostres accions en aquests moments reflecteixen la nostra sintonia amb allò que ens motiva a seguir endavant.
Imagina que perds la feina. Si preparaves postres els caps de setmana per a amics i familiars i això et feia sentir bé, aprofita-ho com una oportunitat per canviar. En comptes de sol·licitar entrevistes i enviar milers de correus electrònics, pots fer classes de cuina i buscar feina en una pastisseria. O potser una tempesta capgira la carrera d'entrenament que tenies pensada. Com que el teu per què és el lligam que t'uneix amb el teu pare, amb qui solies córrer quan anaves a l'escola i que t'animava a totes les curses, pots aprofitar aquest temps per fer un entrenament de força per a corredors a la sala d'estar.
"Tenir objectius és el que ens dona energia i ens motiva a llevar-nos cada matí", comenta el Dr. Jim Afremow, fisiòleg esportiu i autor del llibre "The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive". "Si una persona no té objectius, pot sentir-se aïllada i sense motivació, com un nàufrag". Això fa que costi més continuar cap endavant, ja sigui buscant feina o seguint un programa d'entrenament.
"Tenir objectius és el que ens dona energia i ens motiva a aixecar-nos del llit cada matí. Si una persona no té objectius, pot sentir-se aïllada i sense motivació, com un nàufrag".
Dr. Jim Afremow, fisiòleg esportiu i autor del llibre "The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive".
Com pots trobar el teu objectiu veritable
Segons Afremow, descobrir quin és el nostre per què i desenvolupar-lo implica recórrer un camí. Comença pensant en les coses que vols o les activitats que t'agrada fer. Pot ser que t'agradi el teu esport i vulguis comprovar fins a quin nivell pots arribar, o bé que siguis feliç quan sents una connexió amb la teva comunitat. Si no et ve res al cap, fes-te preguntes, com ara com et pots sentir orgullós de tu mateix o quins errors voldries esmenar. Això t'ajudarà a descobrir les activitats i les causes que t'impulsen cap endavant.
Un cop tinguis clar quin és el teu objectiu, cal "reconnectar-hi cada dia al matí, abans que es comenci a acumular l'estrès de la rutina", suggereix Afremow. "Visualitza mentalment com assoleixes el teu objectiu personal o el fi que t'has proposat". Desa petits recordatoris en llocs visibles per recordar què et motiva i com et fa sentir. Pot ser qualsevol objecte, com ara una targeta de felicitació del teu pare o un paper adhesiu amb un missatge motivador. "En veure aquests recordatoris, podràs mantenir hàbits saludables que et permetran seguir el camí de la teva estrella polar", afirma Detling.
Què cal fer si t'oblides del teu per què?
- No t'atabalis.
Som éssers humans. Encara que tinguem molta perseverança, hi ha dies pitjors en què la frustració i la falta d'ànims ens dominen. Tingues clar que la majoria de les decisions no són unilateralment bones ni dolentes. De vegades, cal descansar un dia mentre cerques feina o fer una migdiada en comptes d'entrenar-te. "La clau consisteix a no sucumbir al derrotisme i ser conscients d'aquestes sensacions", explica Afremow.
- Aprèn d'altres persones.
Si el descoratjament està cada vegada més present, és possible que hagis perdut el teu objectiu. Per trobar-lo (o aconseguir-ne un de nou), fes un retir espiritual personal. Demana a amics, familiars, el teu terapeuta, el teu entrenador o algun membre del teu equip que t'expliquin què els motiva. Mira una pel·lícula commovedora. Llegeix biografies de persones que admiris. Aquest és el consell d'Afremow: "Analitza què van fer quan van perdre la motivació o van passar per moments molt complicats. Sovint veuràs que l'objectiu de la gent canvia amb el pas del temps. Troba semblances amb la teva situació actual per tornar a trobar el teu camí".
- Fes-te una anàlisi introspectiva (de nou).
Detling aconsella tornar a fer-se les mateixes preguntes de la primera vegada i afegir-ne unes quantes més. "Què és allò que més m'importa? Per què m'importa? Com seré en un futur?" Redacta els teus pensaments per no oblidar-los.
- Ves a poc a poc.
Si sents que no avances, pensa en una acció (només una) que et permeti seguir cap endavant, com ara comprar un llibre de rebosteria. "Normalment, les accions van l'una rere l'altra. Quan fas alguna cosa que et fa sortir de la teva zona de confort, de sobte sents que tornes a tenir el control i recuperes una mica de confiança", afirma Detling. És molt important reflexionar sobre els nostres actes. Les decisions que prens, t'apropen o t'allunyen del teu fi? Un cop ho tens clar, pots corregir la teva conducta.
Recorda que tenir un propòsit no et facilitarà la vida de cop i volta. En aquest sentit, Afremow comenta el següent: "Esforçar-se sempre és difícil, però tenir un objectiu ens permet veure aquest esforç i qualsevol adversitat com a reptes que cal superar. Ens ajuda a percebre els errors com a oportunitats d'aprenentatge i de millora, alhora que evita que ens aturem o ens desmotivem". Per això és tan important tenir un objectiu: perquè, fins i tot quan estem molt baixos de moral, ens ajuda a millorar.