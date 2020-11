Com trobar el teu propòsit per motivar-te

La perseverança està relacionada amb el benestar físic i mental i amb la longevitat. "El 'per què' és un principi rector, una estrella polar personal. Motiva la direcció que prenem i les accions del dia a dia, i no sol canviar mai, independentment de les circumstàncies", afirma la Dra. Nicole Detling, entrenadora de rendiment mental i coautora del llibre "Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance". No podem evitar que les circumstàncies, tant si són rellevants com si són més insignificants, canviïn. Les nostres accions en aquests moments reflecteixen la nostra sintonia amb allò que ens motiva a seguir endavant.



Imagina que perds la feina. Si preparaves postres els caps de setmana per a amics i familiars i això et feia sentir bé, aprofita-ho com una oportunitat per canviar. En comptes de sol·licitar entrevistes i enviar milers de correus electrònics, pots fer classes de cuina i buscar feina en una pastisseria. O potser una tempesta capgira la carrera d'entrenament que tenies pensada. Com que el teu per què és el lligam que t'uneix amb el teu pare, amb qui solies córrer quan anaves a l'escola i que t'animava a totes les curses, pots aprofitar aquest temps per fer un entrenament de força per a corredors a la sala d'estar.



"Tenir objectius és el que ens dona energia i ens motiva a llevar-nos cada matí", comenta el Dr. Jim Afremow, fisiòleg esportiu i autor del llibre "The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive". "Si una persona no té objectius, pot sentir-se aïllada i sense motivació, com un nàufrag". Això fa que costi més continuar cap endavant, ja sigui buscant feina o seguint un programa d'entrenament.