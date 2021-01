Què cal fer després d'un contratemps

1. Accepta tots els sentiments.

"Evita la tristesa". "Això no t'hauria de frustrar". Et sona? "És normal rebutjar la primera resposta davant d'un esdeveniment negatiu, però classificar aquestes emocions com a 'dolentes' alenteix la teva recuperació", explica Jackson Cheadle. "T'has de permetre experimentar les emocions per poder superar-les", diu.



Fins i tot, hi ha estudis que demostren que identificar amb precisió les emocions pot accelerar el procés de recuperació, afegeix Jackson Cheadle, i per això ella recomana fer una recerca a Internet de "llistes d'emocions" i utilitzar una font amb 50 o més exemples per ajudar-te a especificar allò que estàs sentint. "En comptes de ficar les emocions dins les categories gegants de 'bo' o 'dolent', pots precisar l'emoció que sents com a 'desesperació'". Determinar de quina emoció en concret es tracta (i dir-te que és normal sentir-la) pot ajudar a assimilar psicològicament el que està passant i a que la recuperació sigui més ràpida, ens explica.



2. Accepta i actua.

Si alguna vegada has fet improvisació, coneixes la regla de la suma: sigui quin sigui l'element que algú introdueixi a l'escena, sempre l'has d'acceptar i construir a partir d'aquí. "Si algú parla d'extraterrestres i tu et resisteixes a utilitzar-ho, tota la improvisació falla", diu Jackson Cheadle. Passa el mateix amb el processament de les decepcions. Si et tanques i dius "de cap manera", t'estanques. Accepta el que ha passat, pensa què pots fer a continuació i estaràs a punt per tornar a posar-te en marxa.



Sparks afirma que adoptar aquesta perspectiva ajuda a construir i a mantenir una actitud mental de creixement, o la creença que pots aprendre de les situacions difícils i adaptar-t'hi en comptes de pensar que les teves capacitats no es poden canviar. Per exemple, si perds la feina, en lloc de pensar que no pots evolucionar dins el teu àmbit professional pots fer una llista de les maneres amb les quals pots millorar les teves habilitats gràcies a aquest temps lliure que ara tens. Si et fas mal al turmell quan fa una setmana que has començat una rutina nova, en comptes d'abandonar l'esport hauries de comprometre't a fer exercicis que t'ajudin a millorar l'equilibri per quan puguis tornar a entrenar-te.



Aquest tipus de reestructuració del pensament també és una manera molt bona d'enfortir la determinació, afegeix Sparks. "Les persones perseverants tendeixen a tenir èxit perquè resisteixen molt bé els contratemps i aprenen de les experiències negatives".



3. Concentra't en allò que va bé.

De la mateixa manera que el pessimisme pot enfonsar-te, l'actitud positiva també et pot donar impuls. "Si fas una llista de les coses positives de la teva vida o de les coses que pots agrair, especialment quan estiguis passant un mal moment, començaràs a veure altres aspectes positius", afirma Sparks. Pensar en els avantatges inesperats d'aquesta situació nova pot ser una altra manera d'entrar en una ratxa de positivitat, afegeix. Potser una carrera cancel·lada significa que pots fer-ne una de virtual triant la ruta que vulguis, o tornar a viure amb els teus pares et pot ajudar a estalviar per a un apartament millor. Aquestes dues accions creen la confiança i la motivació que necessites per tornar a posar-te en marxa i tornar a intentar-ho.



El més important, afirma Sparks, és esperar a posar en pràctica aquestes tàctiques fins que hagis sentit les emocions corresponents però abans de caure en una espiral de pensaments negatius. "Provar-ho massa aviat pot ser contraproduent perquè et pot semblar poc realista", afirma. Recorda que has d'acceptar les emocions negatives abans de poder aplicar un punt de vista més objectiu i veure els avantatges que et poden ajudar a sortir d'aquest mal moment.



4. Reconfigura el teu objectiu.

Sigui quina sigui la teva fita, quan t'has sortit de la pista has de tornar a configurar l'objectiu. "El teu cervell té la tendència a aferrar-se a les expectatives originals", afirma Jackson Cheadle, encara que les circumstàncies hagin canviat. "Però si no ajustes la fita, sentiràs que has fracassat facis el que facis".



"Com fer aquest ajust depèn d'allò que vols fer i d'allò que et motiva", diu. Potser has de posposar el teu calendari, i en lloc de fer aquell viatge amb els amics aquest any, pots fer-ne un encara més gran i millor l'any que ve. O potser necessites crear un pla que puguis complir, per exemple tenir una cita una vegada a la setmana per distreure't. No importa com reconfiguris l'objectiu, l'important és apuntar la nova fita i els passos exactes que faràs per complir-la, recomana Jackson Cheadle. Aquesta acció tan senzilla activa la part del cervell orientada a actuar i pot augmentar significativament les possibilitats d'èxit, afirma.



Un darrer pensament encoratjador: encara que potser no t'ho sembla ara mateix, els contratemps inesperats poden proporcionar-te un avantatge en el rendiment, i produir el que els experts anomenen un "creixement posttraumàtic". En un estudi de l'any 2019 de la Kellogg School of Management de Northwestern University, els investigadors van examinar els contratemps que patien els científics novells al principi de les seves carreres. Van descobrir que 10 anys després, aquests científics superaven els seus companys de manera regular, publicaven articles que se citaven més sovint i que tenien un impacte més gran dins del seu camp. Una de les teories, segons l'autor principal de l'estudi, el Dr. Dashun Wang, és que les experiències difícils poden donar-nos més força i determinació. I potser gràcies a aquests moments difícils, "sembla que els científics es van convertir en una versió millorada de si mateixos", explica el Dr. Wang.



Celebrem doncs l'ús de les adversitats per al nostre benefici.