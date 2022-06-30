Podcast Trained: Troba les teves raons amb Simon Sinek
Consells
Els llibres i les xerrades TED sobre motivació de Simon Sinek han inspirat milions de persones. Ara, l'autor ens explica què implica la seva recerca per als atletes.
Quan ens afanyem per dominar el "com", sovint obviem el "per què", explica l'autor i conferenciant motivacional Simon Sinek. Abans de començar qualsevol canvi, ja sigui una nova rutina d'entrenament, una feina o una relació, hem de tenir molt clar el motiu pel qual ho fem, opina Sinek. Segons ell, aquesta és la clau per alliberar el nostre potencial en tots els aspectes de la vida. En aquest episodi, el conferenciant parla amb el presentador Ryan Flaherty i ens explica com podem perfilar el nostre objectiu, gestionar l'estrès i reimaginar el nostre entrenament diari com "un joc infinit".
Tens alguna pregunta sobre actitud, moviment, nutrició, recuperació o son? Ens vols suggerir algun convidat o algun tema? Envia un correu electrònic a Flaherty a trained@nike.com i estudiarà la teva proposta.