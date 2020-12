El secret per aconseguir desconnectar

1. Connecta amb la teva motivació principal.

"Els atletes que s'entrenen fins i tot quan no els ve de gust no ho fan perquè estiguin sempre motivats per moure's, ho fan perquè s'han compromès a assolir alguna cosa més gran", ens explica Detling. No importa si aquesta cosa és aixecar pesos més grans, ser més constant amb els estudis, utilitzar menys plàstic o parlar amb els teus avis més sovint: la qüestió és que penses en el perquè d'aquest objectiu. Vols millorar la teva energia? Ser més feliç? Potser augmentar la teva atenció? "Fes-te preguntes fins que arribis a un motiu que sigui tan profund que t'impacti com un cop de puny a l'estómac", suggereix Detling. Pensa en això quan necessitis una empenta.



2. Guanya la conversa.

"Tothom té un monòleg intern que ens proporciona informació de manera constant, i sovint aquests missatges són negatius", ens explica Detling. "Si, per exemple, estem pensant en començar a escriure un diari, potser la nostra veu interna ens digui que això triga massa temps o que no tenim res a dir. Hem de contestar a aquesta veu de manera conscient", suggereix Detling. Has de repetir-te per què vols fer-ho i quin és el teu objectiu; d'aquesta manera, la veu baixarà el volum i es tornarà menys convincent. "És com jugar un partit de tennis al teu cap. El cervell tornarà les pilotes que llancis dient 'No em ve de gust'. El teu treball és copejar-les a l'altre costat de la xarxa", ens explica.



3. Fes servir comptes enrere.

Per posar-te en marxa immediatament, ja sigui de forma literal (per sortir del lit i anar a classe de ioga) o figurada (per inscriure't en una classe que t'interessa), fes un compte enrere mentalment ("3, 2, 1... ja!"). "Un compte enrere senzill et proporciona una sensació de control i convenç el cervell perquè pensi que ja has pres la decisió de passar a l'acció", assenyala Detling. És millor que facis servir aquesta tècnica per completar passos petits, com ara "3, 2, 1... posa't les sabatilles", "3, 2, 1... obre la porta", "3, 2, 1... surt a córrer pel barri", en lloc de "3, 2, 1... fes una cursa de 10 km". D'aquesta manera, l'ordre sembla més factible i pots assolir diversos objectius pel camí, cosa que millorarà la teva confiança.



4. Fes que sembli més senzill.

Quan et costa molt tornar a la rutina, cerca una manera de fer que sembli més senzilla. Per exemple, si tens problemes per tornar a aixecar pesos, prova d'escoltar les teves cançons preferides (en lloc de no escoltar res o escoltar una playlist que no t'interessa massa). Segons un nou estudi, això pot distraure el cervell del treball i fer que l'exercici suposi menys esforç. L'estudi també va trobar que escoltar cançons que t'agraden i que tinguin 165 pulsacions per minut pot incrementar la força i la resistència durant l'entrenament. "És com engreixar una màquina. Aquest avantatge addicional pot ajudar-te a trobar l'energia que necessites per tornar a perseguir el teu objectiu", assenyala Detling.