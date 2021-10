Què és l'esgotament professional i com prevenir-lo, segons la doctora Christina Maslach

Amb els volums de feina fora de control i el fet que els treballadors no sempre reben el suport que necessiten, no hi ha cap dubte que "esgotament" és un terme d'actualitat. Et presentem la Christina Paslach, doctora i professora de psicologia a la University of California (Berkeley, EUA) i pionera en el camp de la investigació sobre l'esgotament. En aquest episodi de "Trained" s'uneix a la presentadora Jaclyn Bryer per explicar què significa l'esgotament (i què no). Revela algunes veritats dures sobre què poden fer els "dies de salut mental (i què no). Però el més important és que ofereix sis pautes a seguir per aconseguir un espai de treball més agradable. Amb les dècades d'investigació de la Dra. Maslach, tothom pot aprendre a millorar-lo.