Què és l'esgotament professional i com prevenir-lo, segons la doctora Christina Maslach

Podcast Trained: Lluita contra l'esgotament amb la Dra. Christina Maslach
Consells
No et culpis. L'esgotament està relacionat amb el teu entorn. Aprèn a millorar-lo amb la Dra. Christina Maslach.
"Trained" és un podcast que explora l'últim en fitnes integral.
Amb els volums de feina fora de control i el fet que els treballadors no sempre reben el suport que necessiten, no hi ha cap dubte que "esgotament" és un terme d'actualitat. Et presentem la Christina Paslach, doctora i professora de psicologia a la University of California (Berkeley, EUA) i pionera en el camp de la investigació sobre l'esgotament. En aquest episodi de "Trained" s'uneix a la presentadora Jaclyn Bryer per explicar què significa l'esgotament (i què no). Revela algunes veritats dures sobre què poden fer els "dies de salut mental (i què no). Però el més important és que ofereix sis pautes a seguir per aconseguir un espai de treball més agradable. Amb les dècades d'investigació de la Dra. Maslach, tothom pot aprendre a millorar-lo.
"Quan et centres en què li passa a la persona, als treballadors, t'oblides completament de per què se senten així".
Christina Maslach
Doctora i professora de psicologia a la University of California (Berkeley, EUA)
Tens alguna pregunta sobre actitud, moviment, nutrició, recuperació o son? Ens vols suggerir algun convidat o algun tema? Envia un correu electrònic a Jaclyn a trained@nike.com i estudiarà la teva proposta.