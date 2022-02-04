Cinc maneres fàcils de menjar millor

Aprèn a menjar millor
Consells
Millorar la dieta no és sinònim de posar-te restriccions. Dona un cop d'ull a aquests cinc consells que t'ajudaran a gaudir del menjar.
- Tracta't bé centrant-te en com menges, no només en què menges. Progressaràs igualment.
- Els experts diuen que els hàbits d'alimentació conscient t'ajuden a gaudir de debò dels àpats i a sentir-te millor després.
- En comptes de privar-te de certs menjars, classifica els aliments en grups: des dels que pots "menjar més" fins als que pots "menjar menys". Prova de cuinar les receptes inspirades en el primer grup que trobaràs a l'NTC App.
Continua llegint per obtenir més informació…
De vegades, tractar-te bé implica fer menys, sobretot en els entrenaments i la nutrició. Per fer canvis positius a la dieta, tant si fas running com si aixeques pesos o fas qualsevol altra activitat, la clau és centrar-te en el progrés més que en la perfecció.
De fet, nodrir-te té tant a veure amb com menges com amb què menges, segons el Dr. John Berardi, cofundador de Precision Nutrition. És especialista en bioquímica de la nutrició i treballa amb atletes per millorar el seu rendiment i la seva recuperació mitjançant la dieta. A continuació, trobaràs els seus cinc principis per portar una alimentació saludable que no et costarà gens aplicar.
1. Menja a consciència
Com probablement ja saps, mastegar fa que els aliments es tallin en trossets perquè siguin més fàcils de digerir. El que potser no saps és que si mastegues a consciència i lentament, podràs reduir les indigestions i incrementar l'absorció de nutrients. D'aquesta manera també gaudiràs més dels àpats. Si normalment menges atrafegadament, prova de deixar la forquilla mentre mastegues, de fer servir l'altra mà o de convertir aquest moment en una pràctica de mindfulness centrant-te en cada mossegada.
2. Menja només el que necessitis
Menjar a un ritme tranquil també et servirà per saber més fàcilment quan ja no necessites menjar més. Per exemple, si normalment consumeixes un àpat en 10 minuts, intenta fer-ho en 13 o 15 minuts. Deixa de menjar si penses que podries menjar més, però consideres que ja no tens gana, encara que quedi alguna cosa al plat. El teu cos no emmagatzemarà les calories addicionals com a greixos si només menges el que necessites. A més, evitaràs la letargia i la incomoditat que provoca menjar massa.
3. Pren nota
No pots canviar la teva alimentació si no saps el que menges. Registra en un diari o una aplicació el que menges i com et sents després de cada àpat o snack. Quan descobreixis el teu patró, podràs eliminar els aliments que et fan sentir amb menys energia i augmentar la ingesta dels que t'aporten coses positives. Potser et costarà una mica, però el teu cos t'ho agrairà.
4. Menja en companyia
La gent no menja "nutrients", menja àpats. A més, molts de nosaltres mengem a correcuita, mirant la televisió o les xarxes socials al telèfon. Fer-ho tranquil·lament amb la família i els amics pot reduir l'estrès, consolidar les relacions socials i, fins i tot, et pot ajudar a menjar més lentament. Això fa que els àpats siguin un moment important.
5. No et prohibeixis res
En comptes de prohibir-te certs aliments, classifica els aliments en grups, com ara els que pots "menjar amb més freqüència" (verdures) i els que pots "menjar amb poca freqüència" (gelat). Posar-te massa restriccions pot ser contraproduent i fer que tiris la tovallola i mengis en excés els aliments que volies limitar. Els plaers conscients t'ajudaran a trobar un bon equilibri.
Quan l'objectiu és el progrés i no la perfecció, t'estalvies el sentiment continu de culpa que sovint provoca la cultura de les dietes i aconsegueixes gaudir del menjar.
Text: Daniel Menasche
Il·lustracions: Gracia Lam
DONA-HI UN COP D'ULL
Posa en pràctica aquests principis simples amb una recepta boníssima i nutritiva de la Nike Training Club App. Mentre cuines, escolta la nutricionista Reshaunda Thornton parlar a Trained sobre com retre't un homenatge amb àpats saludables.