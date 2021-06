El ioga compta com a entrenament de força?

El poder de l'estora

El ioga pot augmentar tant la força muscular (la capacitat de fer, per exemple, un esquat posterior molt dur) com la resistència (la capacitat de fer un munt d'esquats seguits), segons el doctor John Porcari, director del programa de fisiologia clínica de l'exercici de la Universitat de Wisconsin-La Crosse. En un petit estudi dirigit per Porcari i publicat a la revista de l'American Council on Exercise, les dones que practicaven hatha-ioga tres vegades la setmana van poder fer una mitjana de sis flexions més i 14 abdominals més després de vuit setmanes en comparació amb les que no practicaven ioga. Pot semblar que no és gran cosa, però tenint en compte que no feien altres entrenaments de resistència, podem considerar que la millora és notable.



Un altre estudi va descobrir que el ioga pot ser tan eficaç com l'ús de pesos lliures lleugers i bandes de resistència per millorar la força. "Les postures i les transicions del ioga imiten els exercicis de pes corporal de força, i mantenir les postures és una forma d'entrenament isomètric en què es reforcen els músculs que s'utilitzen augmentant el temps en què estan en tensió", explica la doctora Neha Gothe, autora de l'estudi i directora de l'Exercise Psychology Lab de la Universitat d'Illinois a Urbana-Champaign.



La posició de planxa, per exemple, és un entrenament de força imprescindible per treballar les espatlles, el pit i els músculs del tors. "La transició habitual del ioga des de la planxa alta fins a la planxa baixa (xaturanga), treballa les espatlles, el pit i els tríceps", diu Porcari. També hi ha exercicis d'abdominals, com la postura de la barca, i d'altres centrats en els quàdriceps i els glutis, com els esquats de iogui i les postures de la deessa i el guerrer, afirma.